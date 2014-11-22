Успешная работа швейцарской «Штадлер Рейл Групп» - подтверждение благоприятного инвестклимата в Беларуси

Первый снег пришел в Беларусь на этой неделе. Как всегда - неожиданно! А вот первый электропоезд, сверхсовременный, сделан в Беларуси - по плану, и по европейским технологиям! Президент Лукашенко лично открывал новый завод, созданный швейцарским капиталом. «Штадлер Минск» - так он называется. Глядишь, завтра и «Боинги» с «Аэробусами» в Беларуси начнут собирать! Эти мысли навеяны почти космическим дизайном электропоезда. С подробностями – Ольга Юруть.

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Успешная работа в Беларуси швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп» является подтверждением благоприятного инвестиционного климата в стране. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии открытия завода «Штадлер Минск». Это производство разместилось в Фаниполе Дзержинского района. Кроме того, глава государства потребовал создать самое современное производство на базе «Белкоммунмаша» и не оставить его «на задворках истории», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот такие составы видел, наверное, каждый, кто за последние 10 лет хоть раз побывал в Европе. Швейцарский знак качества теперь и под белорусским брендом. Новейшая технология позволяет развивать скорость пассажирского транспорта до 200 километров в час.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Швейцарская компания экспортирует электропоезда в Германию, Польшу, Чехию, Финляндию и даже Алжир. Но совсем рядом есть еще один огромный рынок — постсоветское пространство. И решение выйти на него через Беларусь вполне логично. Аргументы «за» - хорошая производственная база и отличная география.

Символическую капсулу на месте будущего завода заложили чуть больше 2 лет назад. Производство фактически работает уже 8 месяцев. До конца будущего года должен быть готов первый крупный заказ. 25 двухэтажных составов для московского «Аэроэкспресса». Президент Александр Лукашенко 20 ноября оценил эту новейшую технику.

Президент отметил, что всего за два года под Минском удалось создать самое современное производство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Важно и то, что запланированные к производству на предприятии «Штадлер Минск» электропоезда завоевали хорошую репутацию в Беларуси и вышли на рынок пассажирских перевозок других стран. В данном случае - Москвы. Интерес к продукции нового предприятия проявляют другие государства-участники Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мы делаем все для того, чтобы у нас был в стране нормальный инвестиционный климат. И успешная работа компании «Штадлер» говорит о том, что этот климат создан.

В нынешнем году у нас появилось почти полтысячи новых организаций в промышленности. Создано более 7 тысяч рабочих мест.

Новейшие технологии должны были появиться и на базе «Белкоммунмаша». Швейцарская компания теперь совладелец промышленного гиганта, который уже десятки лет выпускает востребованную во всем мире технику. «Штадлер» получил 60% акций, но при одном условии: надо вдохнуть в предприятие новую жизнь. Но к моменту открытия своей новой площадки по развитию старой уже накопились вопросы. Такой перекос акцентов, по мнению главы государства, недопустим, ведь для «Белкоммунмаша» это должно быть колоссальное расширение производства. На деле же минский завод пока не отвечает той планке, которую ранее заявил инвестор.

Александр Лукашенко:

Мне было обещано, что со строительством нового завода и ввода его в строй старая площадка нашего отца, прародителя этого завода, «Белкоммунмаша», будет развиваться семимильными шагами. И что «Белкоммунмаш» не останется на задворках истории, тем более на задворках нового предприятия. Мне обещали, что это предприятие будет таким же высокотехнологичным, как «Штадлер Минск». К сожалению, я получаю иную информацию. Может, она не совсем точна. Поэтому я прошу и требую, чтобы трудовой коллектив «Белкоммунмаша», его современная нуждающаяся во всем мире продукция была на самом высоком уровне. И требую, чтобы до Нового года были предприняты в этом направлении все необходимые меры как со стороны Правительства Беларуси, так и со стороны руководства «Штадлер Минск». Минскому горисполкому и облисполкому принять вместе с Королем все необходимые меры для того, чтобы существовало и развивалось предприятие «Белкоммунмаш». Мы ждем на «Белкоммунмаше» ваших заказов. Как было обещано.

Запомните: дело чести трудового коллектива, 30% примерно которого составляют люди-выходцы из «Белкоммунмаша», в том числе и руководители, дело чести вашего нового завода не оставлять хвосты и создать передовое предприятия на «Белкоммунмаше». До Нового года мне доложить об исполнении этого поручения.

В свою очередь, Петер Шпулер отметил, что сегодня инвестировать в Беларусь — более чем рационально. И вывод местных производств на новый уровень — тоже одна из важнейших задач.

Петер Шпулер, руководитель швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп»:

Господин Президент, вы упомянули вопрос, связанный с «Белкоммунмашем». Мы обсуждали этот момент и вчера, и сегодня. Я думаю, что есть все возможности, чтобы успешно интегрировать это предприятие. В течении 2 лет у нас установились очень доверительные отношения, и я уверен, что мы найдем решение.

Инвестпроект с участием швейцарского капитала — это 25 тысяч квадратных метров производственных площадей и тысяча рабочих мест. Мощность завода на первом этапе позволяет создать 18 поездов в год, после полной реализации — 30 поездов и 100 трамваев. Об этом уже знают многие потенциальные потребители, которые сегодня приехали, чтобы оценить будущий транспорт для своих регионов.

К продукции белорусского «Штадлера» особенно пристально присматриваются россияне.

Андрей Ксензов, заместитель мэра Новосибирска:

Думаю, что Новосибирск может претендовать на приобретение таких вагонов. Будем оценивать, потому что есть все-таки технологические цепочки, без которых невозможно эксплуатировать тот или иной вид транспорта. Поэтому сегодняшний наш сюда визит для того, чтобы присмотреться, оценить, а дальше уже принимать решения.

Это глава Мосгортранса тестирует новый трамвай. Решение принято. Уже в январе заснеженные улицы будут отражаться в зеркалах белорусской «Метелицы». Этот опытный образец пройдет испытание в суровых условиях московских дорог.

Евгений Михайлов, генеральный директор ГУП «Мосгортранс» (Россия):

Для нас, конечно, в первую очередь, важно качество продукции. Нам приятно, что данная продукция производится не в Европе, а производится в Союзном государстве.

Этот проект часто ставится в пример иностранным инвесторам.

Вложения в новое производство исчисляются десятками миллионов евро. В Беларусь пришли технологии мирового уровня. Взаимовыгодное сотрудничество — результат адекватных условий, созданных для работы в Беларуси.

Петер Йенельтен, вице-президент по маркетингу и продажам швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп»:

Мы пришли, чтобы использовать прекрасную возможность, созданную для бизнеса в Беларуси. Плюс ко всему, здесь есть огромный потенциал со стороны рабочей силы. А выход на рынок СНГ — ключевой, очень важный для нас момент.

Президент Беларуси и руководитель швейцарской компании оценили, как налажено новое производство. Многие составные части для поездов швейцарская компания закупает в самых разных странах. Александр Лукашенко отметил, что есть все возможности наладить производство деталей в Беларуси.

Петер Шпулер:

В такой конструкции 75% стоимости — это материал!

Александр Лукашенко:

Петр, ты мне скажи, когда будешь делать всю тележку в Беларуси? И что я должен для этого сделать?

Петер Шпулер:

Если минское метро закажет 10 составов, мы можем начать сборку узлов здесь. И при получении последующих заказов мы проведем исследования и посмотрим, что можно было бы производить в Беларуси. Вопрос стоимости здесь тоже очень важен.

Александр Лукашенко:

То, что это будет дешевле здесь, это факт. Надо будет определить какое-то предприятие.

В прошлом году Беларусь привлекла больше 115 миллионов долларов прямых инвестиций из Швейцарии. Этот проект уже оценивается в 70. Деньги идут на укрепление производственного и экспортного потенциала страны, и, конечно, помогут вдохнуть новую жизнь в поселок Фаниполь, который в перспективе может превратиться в настоящий промышленный центр.

Вслед за компанией «Штадлер Рейл Групп» в Беларусь могут прийти другие бизнесмены Европы. Глава государства, отвечая на вопрос журналиста швейцарского телеканала подчеркнул, что в Беларуси будут делать все для того, чтобы бизнес Петера Шпулера процветал. Ведь ценно, когда человек выполняет свои обещания.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В последние несколько лет господин Шпулер, наверное, больше гражданин Беларуси, чем Швейцарии. А вообще можно сказать, что это гражданин мира. Я очень ценю его как человека слова: сказал - пришел - сделал. Он выполнил свои обещания. Согласитесь, сегодня таких людей очень мало, особенно в нынешней экономической ситуации в Европе, в мире, в других государствах. Он дал слово - он его сдержал. Я это ценю, и мы будем всячески его поддерживать. Более того, мы только что с ним договорились, что он предложит и другим компаниям прийти в Беларусь. В частности, на предприятие «Белкоммунмаш», на другие заводы. Для нас это тоже важно. Он пробил большую дорогу, по которой могу пойти другие бизнесмены Европы. В этом его ценность для нашей Беларуси. И он стал нашим другом. Мы будем делать все для того, чтобы этот бизнес у него процветал.

Кристиан Неувейлер, глава Торгово-промышленной палаты кантона Тургау (Швейцария):

Мы видим, что Беларусь - хорошая страна для инвестиций, даже когда речь идет о строительстве промышленных гигантов. Здесь достаточно территории и есть кадры. Я уверен, что примеру господина Шпулера последуют и другие бизнесмены из Швейцарии.

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