Фаниполь и Дзержинск станут городами-спутниками Минска и индустриальными центрами страны. Об этом заявил президент после церемонии открытия завода «Штадлер Минск». Журналисты поинтересовались, планируется ли дополнительное строительство жилья в связи с открытием новых предприятий, ведь это станет хорошим стимулом закрепить специалистов в регионе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы раньше, изначально и не планировали, что Дзержинск, Фаниполь будут городами-спутниками. Но, вы видите, ситуация сложилась так, что созданы новые производства, и не только это производство. Дзержинск и Фаниполь превратились в индустриальный центр страны. Поэтому, хочешь не хочешь, все равно жилье придется строить. И только хочу подчеркнуть, что государство свою роль в этом сыграет, государство пройдет свой участок пути. Остальное – за предприятиями и гражданами, рабочими, которые здесь будут работать. Мы рассчитываем и мы видим пока это, что и зарплаты здесь приличные, и я уверен, что эти зарплаты у рабочих и специалистов, руководства предприятий, которые здесь создаются, будут расти. Почему? Потому что это суперсовременные предприятия. Мы сейчас второстепенного уровня предприятия не планируем строить и не строим. Они нам не нужны. Поэтому мы предоставили все возможности для «Штадлера», чтобы они построили это предприятие. Его продукция во всем мире востребована. И также на требовательном европейском рынке. Мы создаем условия и предоставляем преференции только мирового уровня заводам - заводам, выпускающим конкурентоспособную продукцию во всем мире.

Почему нам интересен «Белштадлер»? Я уже не единожды об этом говорил. Они пришли сюда с деньгами? С деньгами. Они пришли сюда с новыми технологиями? С новыми технологиями. Они пришли сюда со своими рынками, то есть они знают, куда продать свою продукцию? Действительно, так. И четвертое, я сказал: они мне тогда обещали, что «Коммунмаш» пасынком не будет. И он действительно не будет. Это предприятие, с которого все начиналось. И нынешний руководитель, и 30%, может больше, специалистов сюда перешли, что не есть хорошо. И что очень плохо, что некоторых конструкторов сюда руководителями перевел (Король ведь работал там - перешел и теперь за собой повел этих людей). Это неправильно. Поэтому я и сказал, что зона его ответственности не только это предприятие, но и то. И господин Шпулер мне пообещал, что они сделают все для того, чтобы «Белкоммунмаш» нормально работал. А это было и есть очень сильное предприятие. Оно выпускает троллейбусы, трамваи, коммунальную технику и прочее, на которые сегодня существует спрос. Поэтому эти вопросы мы будем держать в поле зрения. И я в том числе. И, конечно же, самое главное, что наши люди научатся работать на самом передовом предприятии мира. Это наши мозги. И вот руководитель непосредственно - исполнительный директор этого завода говорит о том, что у него нет никаких проблем с белорусами. Никаких. Они освоили очень быстро и на высочайшем уровне - не хуже, чем на западе рабочие - работу на этом заводе. Конечно, для них нужно будет жилье. Поэтому то, что государство может им представить сегодня и для других категорий. Мы будем помогать рабочим этого и других заводов, которые здесь построены, но основа, вы понимаете, это сами люди и предприятия.

Мы не очень нагружаем предприятия социальной сферы в этом плане. Я думаю, что руководители предприятия должны также переживать за то, чтобы здесь удержать очень высококвалифицированных рабочих. А удержать можно жильем. В частности, арендным жильем. Заключил договор – предоставил квартиру. Пока работает – живет. Если он вдруг уволился, арендную квартиру надо освободить. Это очень выгодно для любого руководителя предприятия. Кстати, это опыт Германии, Швейцарии, Австрии. Этот опыт мы взяли с Запада. Так что Фаниполю, Дзержинску быть индустриальным центром нашей страны.