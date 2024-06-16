Саммит в Швейцарии – как отреагировали на мирную формулу Путина и выпросил ли Зеленский очередной транш?

На выходных в Швейцарии прошла мирная конференция. Саммитом это никак не назовешь. Уровень представительства не соответствовал, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Совсем не многие лидеры решили посетить это мероприятие. Ну, а те, кто был, – это сплошь западные лица. Их позиция понятна. Необязательно для этого было в Швейцарию лететь, которая, кстати, свое нейтральное лицо, поводя такую встречу, потеряла. Ведь за столом переговоров места для России не нашлось. А без нее всякие обсуждения мира в Украине становятся бессмысленными и заведомо обреченными на провал.

Хотя провал этому так называемому саммиту предрекали еще до его начала, когда Зеленскому один за другим приходили отказы от участия. Китай, Бразилия, до последнего сомневалась Индия, но все-таки ее представитель в итоге приехал. А ведь на страны Глобального Юга возлагались большие надежды, но вы же помните, где на этой неделе встречались и Китай, и Бразилия, и Индия, и Россия. Правильно, на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде. А вот в Бюргеншток не приехал даже президент США, который, кстати, в эти дни был в Европе, но в Швейцарию отправил своего заместителя Камалу Харрис. Но и она сократила пребывание на встрече просто до неприличия. Буквально несколько часов – и, сославшись на дела, благополучно отбыла в Вашингтон. Там ей, собственно, и место. А чем еще запомнится – если вообще запомнится, конечно, – так называемый саммит в Швейцарии, как в Европе отреагировали на мирную формулу Путина, которую он озвучил в пятницу, и удалось ли Зеленскому снова набить карманы оружием? За переговорами следил Глеб Прокофьев.

Красная ковровая дорожка. Вспышки фотокамер. Напоминает масштабный кинофестиваль или кинопремию. Но экс-киноактер, он же экс-президент сам понимает: до уровня «Оскара» не дотянули – селебрити маловато. И действительно, знакомых лиц по пальцам можно пересчитать. Но несмотря на это, Зеленский делает хорошую мину при плохой игре – квновский опыт все же пригодился.

Место встречи – элитный швейцарский курорт Бюргеншток на берегу живописного Лозаннского озера. Здесь бывали мировые знаменитости: Одри Хепберн, Чарли Чаплин, Софи Лорен и Шон Коннери. Поговаривают, что стоимость номера повышенной комфортности начинается от 1 200 долларов за ночь. Платил ли сам Зеленский? Вряд ли. Наверное, опять просил, теперь еще и на ночлежку.

Первоначально саммит заявлялся как масштабное мероприятие, куда приедут представители стран со всех уголков планеты. Швейцарская сторона разослала около 160 пригласительных. Но почти половина из приглашенных не доехала до этой политтусовки. На обсуждении так называемой украинской «формулы мира» явились лишь представители примерно 90 стран и восьми организаций. К примеру, от участия отказались главы ООН и Ватикана, зато прибыли руководители Сомали и Албании, которые, очевидно, не имеют никакого влияния на ситуацию.

Александр Семченко, украинский публицист, эксперт-политолог, доктор политических наук:

Цель не для всех привлекательна. А это именно цель, что Зеленский должен продемонстрировать свою значимость, видимо, от первоначального плана отказались в том числе и организаторы этого мероприятия.

Но самое удивительное, что Россию на саммит не пригласили. Как решить исход украинского конфликта без ее участия? Вопрос. Но, похоже, у организаторов другие цели. Одна из идей фикс Зеленского – привлечь лидеров стран Глобального Юга, причем тех, которые имеют мировой вес. Но она полностью провалилась. В саммите ни в какой форме не участвовали Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам, Иран, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь и Китай. По мнению Поднебесной, однобокости быть не должно, а подобную конференцию должны признавать не только Киев, но и Москва.

Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая:

Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание России и Украины, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов. Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта. Подробности в видео.

Зеленский пообещал, что после завершения конференции через посредников России передадут швейцарские протоколы. Но Москва ждать не стала, а сработала на опережение саммита. Навязать свою повестку форуму Владимир Путин попытался накануне. Российский лидер предельно четко сформулировал свои требования для окончательного урегулирования конфликта. Москва готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только «Незалэжная» объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.

Владимир Путин, президент России:

Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения. Напомним, что весной 2022-го был подготовлен проект мирного договора. Тогда условия были другие. Сегодняшняя конъюнктура диктует уже иные реалии.

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему не была затронута Харьковская область? Потому что там сегодня ведут активные боевые действия. И если бы Украина пошла на перемирие, то Россия бы отвела войска от Харькова и не претендовала на данную область. Но поскольку Украина отвергла предложение от РФ, значит, Харьковская область, возможно, Сумская область, Одесса дальше остаются под вопросом. Украинский кризис – это не только конфликт двух стран. Его корни далеко не в двухсторонних отношениях, глубже. События в Украине – это прямой результат европейской политики последних лет: агрессивной и эгоцентричной. Коллективный Запад сегодня взял курс на дальнейшую геополитическую перестройку. В их концепцию не вписываются сильные и самодостаточные государства, а в планах: военно-политическая экспансия и поглощение ближайших территорий. И якобы мирная повестка, попытки решить сложнейший вопрос – лицемерные потуги.