Бузин: сегодня мы рассматриваем ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности

Тактическое ядерное оружие остается основным гарантом мира и стабильности на белорусской земле. Вооруженные Силы нашей страны совместно с российскими военными продолжают отработку применения нестратегических ядерных боеголовок. Подразделения приступили ко второму этапу учений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, обстановка на полигонах максимально приближена к боевой, вопросы условности исключены.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается ядерных сил, в нашем распоряжении только тактическое ядерное орудие. Мы сегодня рассматриваем его исключительно как средство сдерживания. Как средство обеспечения собственной безопасности. И его применение как компонента возможно только в том случае, если на нашу землю будет осуществлена агрессия. Это та составляющая, без которой применение ядерного оружия в нашей стране не допускается.