Прямой эфир

Бузин: сегодня мы рассматриваем ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности

15 июня 2024 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тактическое ядерное оружие остается основным гарантом мира и стабильности на белорусской земле. Вооруженные Силы нашей страны совместно с российскими военными продолжают отработку применения нестратегических ядерных боеголовок. Подразделения приступили ко второму этапу учений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, обстановка на полигонах максимально приближена к боевой, вопросы условности исключены.

Бузин: сегодня мы рассматриваем ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности-1

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается ядерных сил, в нашем распоряжении только тактическое ядерное орудие. Мы сегодня рассматриваем его исключительно как средство сдерживания. Как средство обеспечения собственной безопасности. И его применение как компонента возможно только в том случае, если на нашу землю будет осуществлена агрессия. Это та составляющая, без которой применение ядерного оружия в нашей стране не допускается.

Тищенко: ядерное оружие мало поставить на баланс, мало его обслуживать, с ним нужно уметь работать – подробности здесь.

Бузин: сегодня мы рассматриваем ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности-4

НАТО также проводит отработку применения ядерного оружия на территории Европы. Тем не менее тактические ядерные боеголовки на территории Союзного государства не теряют своего веса в усмирении Запада. Особенно, если учитывать, что ядерный потенциал России превосходит все страны Североатлантического блока.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Николай Бузин

Другие новости рубрики

Все новости
Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»
15 июня 2024 14:05

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации
15 июня 2024 10:32

Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии
13 июня 2024 19:54

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии