Поведение премьера Армении вызывает недоумение – Елфимов о высказывании Пашиняна

Не дипломатический шаг. Премьер-министр Армении остро высказался в адрес белорусского лидера, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Не дипломатический шаг. Премьер-министр Армении остро высказался в адрес белорусского лидера, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Минск отреагировал сдержанно, Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией. Об этом заявили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с обвинениями со стороны руководства Армении в адрес Беларуси, а также отзывом посла.
Анатолий Глаз: «С Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история» – подробности здесь.
Вместо поиска компромиссов и разрешении внутренних проблем – Пашинян выбрал тактику поиска виновных. Это, скорее, характерно для пубертатного периода развития, но не руководителям государств. Хотя причина понятна. Официальный Ереван все больше попадает под влияние западных инспекторов. В то же время экономически и даже географически зависит от России. При этом Пашиняну надо найти предлоги для выхода из ОДКБ. Заокеанский обком подталкивает Армению к совершению этих шагов.
Вадим Елфимов, политолог, публицист, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
Поведение Пашиняна вызывает недоумение. Всегда мы надеемся на лучшее, но нашему Президенту предъявлять какие-то претензии просто невозможно. Особенно на Кавказе, где, мы знаем, Президент всегда учитывает эмоциональный фон, который там присутствует. Люди горячие, эмоциональные, а наш Президент вносит такую белорусскую, успокоительную нотку всегда. Мы ожидаем, что этот период экзальтации связан с внутренней обстановкой в Армении, это первое. Во-вторых, к сожалению, в последнее время армянское руководство попадает под большое влияние западных стран.
На выпады Пашиняна отреагировали и в российском пространстве. Там напомнили, что до 2018-го Минск и Ереван сотрудничали, однако с приходом нынешнего премьер-министра все изменилось. В Госдуме высказали мнение, что тесные контакты Беларуси и Азербайджана вызывают раздражение у Пашиняна. Действительно, ситуация в Ереване и в целом обстановка внутри республики сложная, но Беларусь не имеет к этому никакого отношения. А вот Пашиняну стоит набраться смелости и принять решение, в каком направлении будет двигаться Армения. Видимо, с историей некоторых коллег по цеху с неопределившейся позицией нынешний премьер Армении незнаком. Во власть он пришел посредством цветной революции, а если существенных улучшений в стране нет, то толпа – движущая сила армянского государственного строительства – также быстро может изменить свое мнение. И поиск виновных ситуацию не исправит. Надо уметь отвечать за слова и поступки.