Поведение премьера Армении вызывает недоумение – Елфимов о высказывании Пашиняна

Не дипломатический шаг. Премьер-министр Армении остро высказался в адрес белорусского лидера, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Минск отреагировал сдержанно, Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией. Об этом заявили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с обвинениями со стороны руководства Армении в адрес Беларуси, а также отзывом посла. Анатолий Глаз: «С Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история» – подробности здесь.

Вместо поиска компромиссов и разрешении внутренних проблем – Пашинян выбрал тактику поиска виновных. Это, скорее, характерно для пубертатного периода развития, но не руководителям государств. Хотя причина понятна. Официальный Ереван все больше попадает под влияние западных инспекторов. В то же время экономически и даже географически зависит от России. При этом Пашиняну надо найти предлоги для выхода из ОДКБ. Заокеанский обком подталкивает Армению к совершению этих шагов.

Вадим Елфимов, политолог, публицист, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

Поведение Пашиняна вызывает недоумение. Всегда мы надеемся на лучшее, но нашему Президенту предъявлять какие-то претензии просто невозможно. Особенно на Кавказе, где, мы знаем, Президент всегда учитывает эмоциональный фон, который там присутствует. Люди горячие, эмоциональные, а наш Президент вносит такую белорусскую, успокоительную нотку всегда. Мы ожидаем, что этот период экзальтации связан с внутренней обстановкой в Армении, это первое. Во-вторых, к сожалению, в последнее время армянское руководство попадает под большое влияние западных стран.