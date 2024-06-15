Прямой эфир

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»

15 июня 2024 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надежда Сасс, СТВ:
Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой?

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Униженная и оскорбленная Европа, сбросив даже американское ярмо с себя, может превратиться в фашистскую Европу. И для нас с вами, для Беларуси и России, это не будет положительным выходом из этой ситуации.

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Райнер Ротфусс, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:
Если не будет установлен мир и будет продолжаться эта глупая политика, то мы все окажемся в большой опасности.

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета Итальянской области Венето:
Большая часть европейцев и итальянцев не хотят вводить войска на территорию Украины.

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Петр Быстронь, уполномоченный Франции АДГ в Бундестаге по вопросам внешней политики:
Мы считаем, что пришло время начать переговоры.

Сможет ли европейская демократия спасти от Третьей мировой? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель либерально-демократической партии Беларуси:
Беда Европы в том, что переговоры будут. Рано или поздно они будут, но без Европы.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 16 июня, в 23:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Игорь Шатров # Олег Гайдукевич

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации
15 июня 2024 10:32

Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии
13 июня 2024 19:54

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии

Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнёрами в различных регионах мира — Сергеенко
13 июня 2024 18:11

Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнёрами в различных регионах мира — Сергеенко