Надежда Сасс, СТВ:
Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой?
Надежда Сасс, СТВ:
Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой?
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Униженная и оскорбленная Европа, сбросив даже американское ярмо с себя, может превратиться в фашистскую Европу. И для нас с вами, для Беларуси и России, это не будет положительным выходом из этой ситуации.
Райнер Ротфусс, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:
Если не будет установлен мир и будет продолжаться эта глупая политика, то мы все окажемся в большой опасности.
Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета Итальянской области Венето:
Большая часть европейцев и итальянцев не хотят вводить войска на территорию Украины.
Петр Быстронь, уполномоченный Франции АДГ в Бундестаге по вопросам внешней политики:
Мы считаем, что пришло время начать переговоры.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель либерально-демократической партии Беларуси:
Беда Европы в том, что переговоры будут. Рано или поздно они будут, но без Европы.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 16 июня, в 23:00.