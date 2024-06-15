Надежда Сасс, СТВ:

Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой?

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Униженная и оскорбленная Европа, сбросив даже американское ярмо с себя, может превратиться в фашистскую Европу. И для нас с вами, для Беларуси и России, это не будет положительным выходом из этой ситуации.

Райнер Ротфусс, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:

Если не будет установлен мир и будет продолжаться эта глупая политика, то мы все окажемся в большой опасности.

Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета Итальянской области Венето:

Большая часть европейцев и итальянцев не хотят вводить войска на территорию Украины.

Петр Быстронь, уполномоченный Франции АДГ в Бундестаге по вопросам внешней политики:

Мы считаем, что пришло время начать переговоры.