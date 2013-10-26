Саммит СНГ оказался очень продуктивным — в таком мнении сходятся политологи

Новости Беларуси. Саммиты завершились, обсуждение итогов продолжается. Два дня большой политики оказались очень продуктивными — в таком мнении сходятся эксперты и политологи. Накануне в столице завершился саммит глав государств СНГ, на который съехались практически все президенты Содружества. Топ-персон встречал лично Александр Лукашенко. За день работы во Дворце Независимости лидеры стран Содружества обсудили актуальные вопросы жизни СНГ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены проблемы, которые волнуют многих. Я уверен, что одобренные нами решения отвечают интересам всех государств Содружества и их граждан.

Большой блок вопросов был посвящен тематике борьбы с основными вызовами современности: терроризмом и правонарушениями. Мы утвердили программы о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, о сотрудничестве по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и противодействия наркомании. Приняли межгосударственную программу совместных мер по борьбе с преступностью.

Вы знаете, какое внимание уделяет Беларусь проблеме торговли людьми. Мы неоднократно выступали инициаторами работы в данном направлении, как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в различных международных организациях, в том числе, в ООН. Отрадно, что сегодня мы также согласовали программу о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Все эти программы имеют временной промежуток: с 2014 по 2018 годы. Главами государств были утверждены соглашения об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции и Концепция сотрудничества по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий. Я уверен, что эти решения будут способствовать эффективному противодействию терроризму и экстремизму.

На расширение культурного сотрудничества на пространстве Содружества будут играть решения о реализации в 2014 культурной межгосударственной программы «Культурная столица Содружества». В 2014 году культурными столицами будут Алматы (Казахстан) и Ош (Кыргызстан). В Республике Беларусь с глубочайшим уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу родину, ее свободу и независимость. В год белорусского председательства проведена большая работа по подготовке к празднованию 70-й годовщины Великой Отечественной войны. Мы решили, что 2015 год будет годом ветеранов ВОВ, и приняли решение о единой награде к 70-летней годовщине Победы советского народа в 1945 году.

Еще одним важным решением считаю объявление 2014 года Годом туризма в СНГ. Убежден, что привлечение дополнительного внимания к туристическому потенциалу наших стран будет содействовать укреплению имиджа Содружества в мире, а также расширению контактов между нашими гражданами.

На заседании рассмотрен и вопрос о председательстве. Как вы прекрасно понимаете, председательствовать в будущем году будет Украина в СНГ. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашу Украину, нашу соседку, с этим, и мы очень заинтересованы в том, чтобы будущий год был весьма успешным в СНГ.

До этого, также на высшем уровне, обсуждались перспективы Таможенного союза и единого экономического пространства. Итог заседаний — конкретные договоренности и широкий пакет подписанных документов.

Главное достижение заключается в том, что была создана реальная основа для появления Евразийского экономического союза. Решено, что договор о его создании президенты подпишут в мае.

Вопрос, который вызвал самые острые дискуссии — уход от изъятий в торговле между странами таможенной тройки. Стало известно, что будут сняты все барьеры на перемещение товаров и услуг между Беларусью, Россией и Казахстаном. Общую выгоду удалось найти для каждого из государств — отмечают эксперты.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Встреча, которая состоялась в Минске, прошла удачно. Об этом говорили практически все участники, все руководители государств. Начиная от организации, заканчивая повесткой дня, которая была предложена. Есть существенный результат. Этот результат показывает, что и СНГ, и ЕЭП имеют перспективы.

Николай Сергеев, политолог:

О том, что Таможенный союз состоялся, свидетельствует, в частности, интерес к Таможенному союзу, который проявляет Турция, Индия и целый ряд стран, которым не нравится, в том числе, геополитическое и экономическое доминирование США и которые заинтересованы в многополярном экономическом порядке в мире.

Мнение минчан:

То, что он проходит, это хорошо. Минск достаточно подходящее место для этого, мы хороший европейский центр, у нас прекрасные руководители, у нас хорошие места, дворца и, в принципе, народ это одобряет и поддерживает.

Это Содружество – это новые договоры, новые деньги и продвижение Беларуси.

Здорово, знаково. Это говорит о том, что наша республика находится в центре региональной политики.

Напомним, все мероприятия принимал новый Дворец Независимости. Здание предназначено специально для форумов подобного масштаба. За время встреч на высшем уровне минчане успели оценить и внешний облик постройки, и суть того, что происходило внутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.