Президентские выборы-2013 в Грузии. Кандидат в президенты Грузии: Мы предлагаем модель «Беларусь»

Как минимум, две страны постсоветского пространства в дни саммита СНГ в Минске готовились к собственным важным событиям. Первая - это Грузия. Хоть она и не входит в СНГ, но разговоры о ее присоединении вновь звучали в Минске. И как изменится политический курс Тбилиси в ближайшем будущем, станет известно после выборов президента. С подробностями из Грузии - наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Горячий грузинский темперамент словно снял свою кандидатуру на время избирательной кампании. Такого спокойствия перед главным политическим событием страны здесь немногие помнят. Кандидаты в предвыборном ассортименте вроде как и есть, но вот до голосования остается уже совсем немного, а в городе особенно не заметны ни митинги, ни пикеты, ни даже люди с листовками. Вот, разве что агитплакаты, да и то далеко не всех претендентов на высший государственный пост.

Такая тишь да гладь тем более неожиданна, учитывая, что президентские выборы-2013 проходят с грузинским размахом по числу кандидатов. На роль первого лица государства претендуют 23 человека. И это еще местный ЦИК примерно столько же желающих не зарегистрировал. Среди «выдвиженцев» – в прошлом следователь, искусствовед, санитар «Скорой помощи», танцор и даже дедушка шестерых внуков. Самому старшему кандидату вот-вот исполнится 72 года.

Сосо Цискаришвили, президент Клуба независимых экспертов:

Грузинское законодательство не требует от кандидатов представления справки о здоровьи. Поэтому их и развелось. Соответственно, очень много чудаков, для которых хоть раз показаться по телевидению, – уже предел мечты.

Кстати, о мечтах. После победы на парламентских выборах-2012 коалиция «Грузинская мечта» неожиданно для многих выдвинула кандидатом в президенты не своего харизматичного лидера Бидзину Иванишвили, а «темную лошадку» от политики Георгия Маргвелашвили. До осени 2012 года, когда он стал министром образования, Маргвелашвили был скромным преподавателем философии в тбилисском вузе. Теперь же он, по мнению политологов, – фаворит президентской гонки, ради которой даже сбрил свою солидную бороду. Негативно повлиять на столь нужные проценты рейтинга, по мнению активистов «Мечты», могут не суеверия, а разве что вопросы о выполнении обещаний.

Бека Микаутадзе, глава районного предвыборного штаба партии «Грузинская мечта»:

Главный конкурент Маргвелашвили – те вопросительные знаки, которые есть у людей. Что мы сделали за последний год?

Мы не тратим государственные деньги на ролики, чтобы показывать людям, какие мы хорошие.

«Реальными» кандидатами, способными конкурировать с представителем «Грузинской мечты», эксперты называют выдвиженца от партии Михаила Саакашвили Давида Бакрадзе и «железную леди» грузинской политики Нино Бурджанадзе. Кстати, именно она потратила на свою предвыборную кампанию больше всех остальных кандидатов. Причем растяжки и билборды с изображением Бурджанадзе берут не столько количеством, сколько размерами.

На стандартные агитплакаты, похоже, вообще не мелочились. Ведь в подобной борьбе хороши даже те средства, которых нет. К примеру, кандидата Акакия Асатиани перед избирательной кампанией выселили из квартиры за долги по кредиту. Но политик-оптимист все равно баллотируется. Впрочем, в народном рейтинге у бездомного кандидата небольшие шансы.

Грузины:

Я голосую за Георгия Маргвелашвили. Пришел человек, который, по понятиям человеческим, и добрый, и молодой, настоящий тбилисец.

Давид Бакрадзе. Он связан с большими переменами в Грузии.

Лучше Бурджанадзе кандидатуры нет.

Шалва Нателашвили, кандидат в президенты Грузии:

В первом туре я имею реальные шансы взять 52%.

В своем не то что попадании в пятерку, а победе уверен Шалва Нателашвили. Не зря же он стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты. «Грузинский Жириновский», которому, кстати, прочат четвертое место после подсчета голосов, уверяет: и рейтинги, и голосование – все куплено! Но программа развития страны на случай триумфа уже готова.

Шалва Нателашвили, кандидат в президенты Грузии:

Мы предлагаем модель «Беларусь», где были сохранены все рабочие места, где было соблюдено социальное право граждан, безработных, пенсионеров.

Грядущих президентских выборов жители страны ждут в большей степени для того, чтобы в Грузии наконец-то забыли о двоевластии. Уже примерно год у руля государства – две конкурирующие партии – президента и премьера. И из-за двух хозяек на политической кухне страдают те, для кого готовят основные блюда. К примеру, одной из инициатив правящей партии стала отмена программы Михаила Саакашвили «Улыбающаяся Грузия», по которой все местные жители могли бесплатно вставить новые зубы. Теперь жительнице Тбилиси Луизе Татуашвили совсем не до смеха. Потому как смеяться нечем.

Луиза Татуашвили, жительница Тбилиси:

Сколько у меня зубов осталось? Три.

Ситуация у пенсионерки не уникальная: многие пожилые люди в Грузии, услышав о президентской инициативе, оперативно вырвали зубы, которые надеялись заменить бесплатно. Но программу заморозили. И на новую челюсть теперь копят, как могут. Луизе нужно собрать приблизительно 300 долларов.

Луиза Татуашвили, жительница Тбилиси:

У меня попросили 500 лари, а у меня нет. Мне 68 лет, торгую, 6-7 лари остается.

Возможно, и те, кто надеялся на голливудскую улыбку, вечером пятницы были у стен президентской резиденции. Жители Тбилиси провели акцию, которую емко можно было назвать двумя словами – «До свидания!»

В ответ на благодарственные крики и аплодисменты из окна резиденции появился лишь грузинский флаг. Михаилу Саакашвили сейчас, пожалуй, не до встреч со сторонниками. Нужно решать бытовые вопросы. Переезд из госапартаментов – дело хлопотное.

Пока кандидаты встречаются с избирателями и изучают рейтинги, действующий президент Грузии уже перевозит свои вещи из резиденции. Жить пока еще действующий глава государства будет на небольшой улочке недалеко от центра Тбилиси.

Акакий Тактакишвили, житель Тбилиси:

Спальню приносили большую, кухню.

Акакий Тактакишвили не то, чтобы очень обрадовался, что рядом поселится такой «замечательный» сосед. Охрана, журналисты – приятного мало. Обещает, что если окажется с Саакашвили в одной очереди в местном магазине, поздоровается непременно. Но в гости не позовет – не нравится ему «Национальное движение».

Акакий Тактакишвили, житель Тбилиси:

Стол ни в коем случае за новоселье не буду накрывать. Он сам пускай накроет стол.

Нино Бурджанадзе, кандидат в президенты Грузии:

У него очень много преступлений. Как политических, так и уголовных, которые он совершил против своего народа.

О своем намерении инициировать возбуждение уголовного дела против Михаила Саакашвили в эксклюзивном интервью программе «Картина мира» рассказывает Нино Бурджанадзе. По мнению грузинской Маргарэт Тэтчер, именно восстановление справедливости – главное, чего сегодня так не хватает ее стране.

Нино Бурджанадзе, кандидат в президенты Грузии:

Без восстановления справедливости страна продвигаться вперед не сможет. Это не имеет ничего общего ни с мстительностью, ни с реваншем. Верховенство закона, равенство всех перед законом, защита прав невинных и наказание виновных – основа основ всех нормальных, демократических, цивилизованных государств. И люди это понимают.

Накануне выборов нового грузинского лидера все кандидаты стараются поставить максимум галочек в бюллетенях своего пиара. Но, на наш взгляд, лучшим и, главное, бесплатным агитходом для каждого претендента стали работы не очень популярного тбилисского художника. Благодаря ему избиратели смогли, по крайней мере, улыбнуться и маститым политикам, и всем остальным (смотрите видео).

Нелли Мачаидзе, жительница Тбилиси:

Не интересоваться я не могу, так как у меня пятеро детей, им жить в этом государстве.

Простая жительница Тбилиси и многодетная мать Нелли не вступает в политические дискуссии, а просто ждет, каков будет итог голосования на президентских выборах-2013. Для нее главное - не под каким партийным флагом к власти придет будущий президент, а то, чтобы он был просто хорошим человеком. Для грузин, в отличие от граждан многих стран, это и вправду очень важно.

Нелли Мачаидзе, жительница Тбилиси:

Чтобы президент был честным, чтобы он думал именно о народе, а не об окружающих министрах, чтобы было больше рабочих мест. А остальное в Грузии, я думаю, все нормально.