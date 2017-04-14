Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза
Новости Беларуси. День большой политики в Бишкеке. В столице Кыргызстана 14 апреля состоялись сразу две встречи на высшем уровне – заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальный разговор лидеров государств ОДКБ.
На повестке дня – развитие международного сотрудничества и региональная безопасность.
Как заявил Президент Беларуси, цели и задачи Евразийского экономического союза близки многим государствам, поэтому сейчас необходимо привлекать новых партнеров и выходить на новые рынки.
Что касается деятельности ОДКБ, то здесь Александр Лукашенко, на правах председателя Совета коллективной безопасности рассказал о приоритетах, которые объявила наша страна на период своего главенства в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Иванникова, СТВ:
В 2016 году Бишкек был одним из главных ньюсмейкеров. Здесь проходили Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, Совет глав государств-участников СНГ. В 2017 году столица Кыргызстана принимает заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Как-никак именно в этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС, после Беларуси и Казахстана.
Подобная встреча – отличная возможность обсудить и проблемы, и позитивный опыт совместной работы в рамках ЕАЭС. До этого в Кыргызстане Александр Лукашенко был в сентябре 2016 года. Тогда в Бишкек глава белорусского государства прилетал для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ.
В государственной резиденции «Ала-Арча» – теплое приветствие. Кстати, именно здесь проходят все крупные международные мероприятия на высшем и высоком уровнях.
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на правах хозяина форума встречает президентов Армении, Казахстана, России, Беларуси.
В мае 2016 года саммит Высшего Евразийского экономического совета принимала Астана. Тогда страны подписали полтора десятка документов. На плодотворную работу лидеры были настроены и сейчас.
Даже во время протокольного фотографирования рядом с хозяином форума Алмазбеком Атамбаевым президенты Беларуси, России и Казахстана держатся вместе. Именно эти три лидера стояли у истоков ЕАЭС. Уже потом присоединились Армения и Кыргызстан.
Сегодня в списке главных вопросов (уже «интеграционной пятерки») – формирование единых рынков нефти, газа, равные экономические условия для стран ЕАЭС. Говорить об этом будут и на переговорах в узком, и в расширенном составах. Сегодня за интеграцию интеграций выступают все президенты. Ведь такой союз союзов – Евразийского и Европейского – может принести реальную выгоду.
А в перспективе ЕАЭС все и вовсе хотели бы видеть ядром континентальной интеграции.
А ведь когда-то все начиналось с так называемой идеи большой Европы «от Лиссабона до Владивостока». Сегодня результат сотрудничества, как говорится, на лицо. В планах – сделать 2017 год переломным (предложение от белорусского Президента).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Делая основной упор на совершенствование внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Я уверен: так же, как и другим государствам.Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации.
Построение единого экономического пространства – задача, которая заложена в договоры о ЕАЭС
– находит понимание и отклик у других государств региона. Свидетельством тому является повестка дня сегодняшнего заседания, заявление президента Молдовы, Игоря Николаевича Додона, и стремление многих государств образовать с ЕАЭС свободную экономическую зону. Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе, совсем другое – претворить в жизнь. Здесь у Союза достаточно нерешенных проблем.
В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому.
Я не говорю о других проблемах, эта – основная, поскольку у нас экономический союз.
Сложности большой интеграции, несомненно, есть: с мировыми процессами пока что справляемся разрозненно, не в рамках союзнических обязательств. Но и плюсы очевидны.
Страна с выходом на многомиллионные рынки становится куда интереснее для инвесторов.
Вот и Кыргызстану есть что предложить. Для примера: крупный оптовый рынок Бишкека «Дордой» – крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии. Его ежегодный оборот составляет почти 4 миллиарда долларов. Факт говорящий. Да и все-таки не зря в прошлом через территорию этой среднеазиатской страны проходили 2 ответвления «Великого шелкового пути».
Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:
Нам надо обязательно активно формировать и дальше общий рынок труда. Нам необходимо завершить работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей в странах ЕврАзЭС.
Очень важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза.
Кстати, в ЕАЭС Кыргызстан вступил последним из «пятерки». Интерес к интеграционному союзу оправдан был.
Основной экспортный потенциал Кыргызстана связан именно с рынком ЕАЭС, куда направляется 37% от всего кыргызского экспорта. Основные статьи – молочка, продукты сельского хозяйства, овощи и фрукты, концентраты драгоценных металлов, электроэнергия, текстильная и швейная продукция. Кстати, сегодня сотрудничать с ЕАЭС уже хотят около 50 стран – Сербия, Иран, Сингапур… Да и в целом на международной арене авторитет Евразийского экономического союза растет. Аббревиатура ЕАЭС в одном ряду с такими союзами, как Шанхайская организация сотрудничества, Евросоюз и АСЕАН.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров.
Развивается кооперация с Республикой Беларусь, причем развивается очень активно.
По некоторым крупным предприятиям взаимная зависимость составляет 40% и более процентов. Многие виды товаров, произведенные в Беларуси, рассматриваются в Российской Федерации как производство отечественного производителя и пользуются такими же льготами при государственных закупках на территорию Российской Федерации.
Не так давно в Бишкеке возобновили сборку наших тракторов. Полный цикл: от производства до обслуживания. Мощность – до 5000 машин в год. Даже на улицах Бишкека можно увидеть «Белорусов». А вот продают технику не только в Кыргызстане – экспортируется в Китай, Туркменистан.
Как раз углубление отношений с третьими странами и международными объединениями – один из главных вопросы повестки.
Рассмотрели на заседании и «заявки» на сотрудничество: вопросы взаимодействии с Ираном или, к примеру, о присвоении Молдове статуса наблюдателя при союзе. Кстати, эта страна для нас – важный партнер и друг, – подчеркнет Александр Лукашенко во время двусторонней встречи. Две страны смогут продвигать отношения, несмотря на сложности. В приоритете – развитие производственной кооперации, взаимодействие в областях науки и технологий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делали все для того, чтобы не разрывались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения.
Игорь Додон, президент Республики Молдова:
О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют очень многим хорошим вещим и реформам, которые происходят в вашей стране. Очень часто приводят в пример, что вот Беларуси удалось сохранить то хорошее, что было в советское время, и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты. Для нас это является хорошим примером.
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Много говорили и о перспективах: ориентирах экономической политики на ближайшие два года, об изменениях в регламент работы Евразийской экономической комиссии. Все договоренности скрепили документально.
Сразу же после встречи в рамках ЕАЭС – к вопросам безопасности. Их уже обсудили главы государств-участников ОДКБ. Мир штормит от новых вызовов и угроз. Реагировать на них нужно оперативно, а еще лучше – вовремя предотвращать. При этом немаловажно координировать все действия стран-участников ОДКБ. Кроме того, один из важных вопросов сегодняшней повестки – назначение Генерального секретаря организации.
Им стал Юрий Хачатуров.
Насыщенная повестка и десяток решенных вопросов – таковы итоги сегодняшних встреч. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета принимать уже будет Россия.