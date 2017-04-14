Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза

Новости Беларуси. День большой политики в Бишкеке. В столице Кыргызстана 14 апреля состоялись сразу две встречи на высшем уровне – заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальный разговор лидеров государств ОДКБ. На повестке дня – развитие международного сотрудничества и региональная безопасность. Как заявил Президент Беларуси, цели и задачи Евразийского экономического союза близки многим государствам, поэтому сейчас необходимо привлекать новых партнеров и выходить на новые рынки. Что касается деятельности ОДКБ, то здесь Александр Лукашенко, на правах председателя Совета коллективной безопасности рассказал о приоритетах, которые объявила наша страна на период своего главенства в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Иванникова, СТВ:

В 2016 году Бишкек был одним из главных ньюсмейкеров. Здесь проходили Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, Совет глав государств-участников СНГ. В 2017 году столица Кыргызстана принимает заседание Высшего Евразийского экономического совета. Как-никак именно в этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС, после Беларуси и Казахстана.

Подобная встреча – отличная возможность обсудить и проблемы, и позитивный опыт совместной работы в рамках ЕАЭС. До этого в Кыргызстане Александр Лукашенко был в сентябре 2016 года. Тогда в Бишкек глава белорусского государства прилетал для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ. В государственной резиденции «Ала-Арча» – теплое приветствие. Кстати, именно здесь проходят все крупные международные мероприятия на высшем и высоком уровнях. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на правах хозяина форума встречает президентов Армении, Казахстана, России, Беларуси. В мае 2016 года саммит Высшего Евразийского экономического совета принимала Астана. Тогда страны подписали полтора десятка документов. На плодотворную работу лидеры были настроены и сейчас. Даже во время протокольного фотографирования рядом с хозяином форума Алмазбеком Атамбаевым президенты Беларуси, России и Казахстана держатся вместе. Именно эти три лидера стояли у истоков ЕАЭС. Уже потом присоединились Армения и Кыргызстан.

Сегодня в списке главных вопросов (уже «интеграционной пятерки») – формирование единых рынков нефти, газа, равные экономические условия для стран ЕАЭС. Говорить об этом будут и на переговорах в узком, и в расширенном составах. Сегодня за интеграцию интеграций выступают все президенты. Ведь такой союз союзов – Евразийского и Европейского – может принести реальную выгоду.

А в перспективе ЕАЭС все и вовсе хотели бы видеть ядром континентальной интеграции. А ведь когда-то все начиналось с так называемой идеи большой Европы «от Лиссабона до Владивостока». Сегодня результат сотрудничества, как говорится, на лицо. В планах – сделать 2017 год переломным (предложение от белорусского Президента). Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Делая основной упор на совершенствование внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Я уверен: так же, как и другим государствам.Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Построение единого экономического пространства – задача, которая заложена в договоры о ЕАЭС – находит понимание и отклик у других государств региона. Свидетельством тому является повестка дня сегодняшнего заседания, заявление президента Молдовы, Игоря Николаевича Додона, и стремление многих государств образовать с ЕАЭС свободную экономическую зону. Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе, совсем другое – претворить в жизнь. Здесь у Союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, эта – основная, поскольку у нас экономический союз. Сложности большой интеграции, несомненно, есть: с мировыми процессами пока что справляемся разрозненно, не в рамках союзнических обязательств. Но и плюсы очевидны. Страна с выходом на многомиллионные рынки становится куда интереснее для инвесторов. Вот и Кыргызстану есть что предложить. Для примера: крупный оптовый рынок Бишкека «Дордой» – крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии. Его ежегодный оборот составляет почти 4 миллиарда долларов. Факт говорящий. Да и все-таки не зря в прошлом через территорию этой среднеазиатской страны проходили 2 ответвления «Великого шелкового пути». Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:

Нам надо обязательно активно формировать и дальше общий рынок труда. Нам необходимо завершить работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей в странах ЕврАзЭС. Очень важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза. Кстати, в ЕАЭС Кыргызстан вступил последним из «пятерки». Интерес к интеграционному союзу оправдан был.

Основной экспортный потенциал Кыргызстана связан именно с рынком ЕАЭС, куда направляется 37% от всего кыргызского экспорта. Основные статьи – молочка, продукты сельского хозяйства, овощи и фрукты, концентраты драгоценных металлов, электроэнергия, текстильная и швейная продукция. Кстати, сегодня сотрудничать с ЕАЭС уже хотят около 50 стран – Сербия, Иран, Сингапур… Да и в целом на международной арене авторитет Евразийского экономического союза растет. Аббревиатура ЕАЭС в одном ряду с такими союзами, как Шанхайская организация сотрудничества, Евросоюз и АСЕАН.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров.