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Представитель Армении Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ

14 апреля 2017 15:17
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Новости Беларуси. И 14 апреля Президент Беларуси принял участие в неформальной встрече глав государств ОДКБ. Александр Лукашенко является председателем Совета коллективной безопасности.

Он рассказал о приоритетах, которые объявила наша страна на период своего главенства в организации.

Представитель Армении Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ-1

Она объединяет Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Лидеры стран говорили о безопасности, современных вызовах и угрозах и о том, как им противостоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также был избран новый Генеральный секретарь ОДКБ, им стал представитель Армении Юрий Хачатуров.

# ОДКБ # Фотофакт

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