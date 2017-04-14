Представитель Армении Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ

Он рассказал о приоритетах, которые объявила наша страна на период своего главенства в организации.

Она объединяет Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Лидеры стран говорили о безопасности, современных вызовах и угрозах и о том, как им противостоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.