Владимир Макей о ЕАЭС: Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически

Новости Беларуси Кстати, статус наблюдателя при ЕАЭС теперь у всех государств-участников СНГ. Правда, здесь должен быть особый подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически.

До этого должны быть разработаны соответствующие основополагающие документы,

которые конкретизируют, что такое статус наблюдателя, какими правами могут пользоваться государства, имеющие статус наблюдателя, какие у них должны быть обязанности.