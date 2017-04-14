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Владимир Макей о ЕАЭС: Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически

14 апреля 2017 18:51
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Новости Беларуси Кстати, статус наблюдателя при ЕАЭС теперь у всех государств-участников СНГ. Правда, здесь должен быть особый подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически.

До этого должны быть разработаны соответствующие основополагающие документы,

которые конкретизируют, что такое статус наблюдателя, какими правами могут пользоваться государства, имеющие статус наблюдателя, какие у них должны быть обязанности.

Больше о саммите ЕАЭС в Бишкеке здесь.

Владимир Макей о ЕАЭС: Присоединение к этой организации не должно происходить автоматически-1

# ЕврАзЭС # Фотофакт # Владимир Макей

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