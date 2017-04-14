Александр Лукашенко призывает участников ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими странами
Новости Беларуси. Такое заявление сделал Президент Беларуси 14 апреля в Бишкеке, на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Для участия в саммите в столицу Кыргызстана прибыли лидеры Беларуси, России, Казахстана, Армении и Молдовы. Прежде чем преступить к переговорам – традиционная церемония фотографирования.
В повестке дня – более 10 вопросов, в частности, международная деятельность ЕАЭС.
Президент Беларуси отметил, что цели и задачи, в рамках которых существует и развивается Евразийский экономический союз, близки многим государствам. В этой связи Александра Лукашенко считает необходимым привлекать новые рынки в интересах как самого интеграционного образования, так и новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Делая основной упор на совершенствование внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Я уверен: так же, как и другим государствам.
Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами,
углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Построение единого экономического пространства – задача, которая заложена в договоры о ЕАЭС – находит понимание и отклик у других государств региона. Свидетельством тому является повестка дня сегодняшнего заседания, заявление президента Молдовы, Игоря Николаевича Додона, и стремление многих государств образовать с ЕАЭС свободную экономическую зону.
Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе, совсем другое – претворить в жизнь.
Здесь у Союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, эта – основная, поскольку у нас экономический союз.