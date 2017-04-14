Александр Лукашенко призывает участников ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими странами

Новости Беларуси. Такое заявление сделал Президент Беларуси 14 апреля в Бишкеке, на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Для участия в саммите в столицу Кыргызстана прибыли лидеры Беларуси, России, Казахстана, Армении и Молдовы. Прежде чем преступить к переговорам – традиционная церемония фотографирования.

В повестке дня – более 10 вопросов, в частности, международная деятельность ЕАЭС.

Президент Беларуси отметил, что цели и задачи, в рамках которых существует и развивается Евразийский экономический союз, близки многим государствам. В этой связи Александра Лукашенко считает необходимым привлекать новые рынки в интересах как самого интеграционного образования, так и новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.