О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют многим хорошим вещим и реформам: президент Молдовы

Новости Беларуси. День большой политики в Бишкеке: заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров государств-членов ОДКБ. Для участия в них в столицу Кыргызстана прибыл глава Беларуси. Утром Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Белорусский лидер высказал уверенность, что страны смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делали все для того, чтобы не разрывались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения. И должен сказать, что при всех сложностях (определенные проблемы были по транзиту, логистике и так далее), все-таки мы постепенно двигались вперед. Не скажу, что в последние годы мы активно в области экономики, торговли продвигались.

Но все-таки нам удалось в это сложное время сохранить положительную динамику. И мы всегда (и при Воронине, еще тогда, и при Николае, последнем президенте Молдовы) активно откликались на все просьбы Молдовы. У нас, в принцип один: мы можем что-то сделать для своих друзей, родных людей – мы всегда сделаем. Если будет желание двигаться навстречу – а экономика нас все равно к этому подтолкнет – мы с вами сделаем немало для Молдовы и для Беларуси.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

Я очень рад, что мы наконец-то познакомились лично. Между нашими странами традиционно хорошие, дружеские, братские отношения. Очень положительная динамика и в экономических связях.