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О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют многим хорошим вещим и реформам: президент Молдовы

14 апреля 2017 12:18
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Новости Беларуси. День большой политики в Бишкеке: заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров государств-членов ОДКБ. Для участия в них в столицу Кыргызстана прибыл глава Беларуси.

Утром Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Белорусский лидер высказал уверенность, что страны смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности.

О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют многим хорошим вещим и реформам: президент Молдовы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делали все для того, чтобы не разрывались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения. И должен сказать, что при всех сложностях (определенные проблемы были по  транзиту, логистике и так далее), все-таки мы постепенно двигались вперед. Не скажу, что в последние годы мы активно в области экономики, торговли продвигались.

Но все-таки нам удалось в это сложное время сохранить положительную динамику.

И мы всегда (и при Воронине, еще тогда, и при Николае, последнем президенте Молдовы) активно откликались на все просьбы Молдовы. У нас, в принцип один: мы можем что-то сделать для своих друзей, родных людей – мы всегда сделаем.

Если будет желание двигаться навстречу – а экономика нас все равно к этому подтолкнет – мы с вами сделаем немало для Молдовы и для Беларуси.

О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют многим хорошим вещим и реформам: президент Молдовы-4

Игорь Додон, президент Республики Молдова:
Я очень рад, что мы наконец-то познакомились лично. Между нашими странами традиционно хорошие, дружеские, братские отношения. Очень положительная динамика и в экономических связях.

У нас хорошие отношения в белорусской диаспорой в Кишиневе, я с ними очень часто встречаюсь.

Хочу отметить, что о Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют очень многим хорошим вещим и реформам, которые происходят в вашей стране. Очень часто приводят в пример, что вот Беларуси удалось сохранить то хорошее, что было в советское время, и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты.

Для нас это является хорошим примером.

Я говорю это честно, открыто, я неоднократно приводил пример и внутри страны, и для наших партнеров, включая Западных. Которые иногда критиковали, но я говорил: «Слушайте, давайте посмотрим реально, что происходит в экономике Беларуси. Этим не могут гордиться даже многие европейские страны – и по инфраструктуре, и по сельскому хозяйству, и по многим другим вещим».

В Бишкеке 14 апреля будет решаться вопрос о предоставлении Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Всего в повестке дня заседания Высшего экономического совета порядка 10 пунктов. Помимо белорусского лидера, за столом переговоров в резиденции «Ала-Арча» собрались президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы. Уже прошло заседание в узком формате. В расширенном составе к лидерам государств присоединятся члены национальных делегаций. Предстоит обсудить реализацию основных направлений международной деятельности Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Беларусь-Молдова # Игорь Додон

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