Саммит глав государств СНГ проходит в Кыргызстане: на повестке дня – более 10 актуальных тем

Новости Беларуси. Оглянуться на пройденный путь и сверить планы на будущее. В Кыргызстане проходит саммит глав государств СНГ. Участие в нем принимает Президент Беларуси Александр Лукашенко. На повестке дня юбилейной встречи в Бишкеке более десятка актуальных тем. Среди них экономика, борьба с преступностью и международным терроризмом, культурное и гуманитарное сотрудничество. Особое внимание – межрегиональному взаимодействию и адаптации Содружества к современным реалиям. Ряд вопросов участники представительного форума обсудили в формате двухсторонних встреч.

Кыргызстан часто называют азиатской Швейцарией. Самое сердце Евразии сегодня стало и сердцем политической жизни СНГ. Насыщенный политический день стартовал со встречи глав внешнеполитических ведомств.

После официальной церемонии фотографирования самые важные вопросы министры обсудили в узком составе. Затем с участием делегаций говорили обо всем спектре сотрудничества в рамках Содружества. Обменялись мнениями и по международным вопросам.

Еще перед официальным началом работы саммита Александр Лукашенко провел двухстороннюю встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В формате тет-а-тет разговор шел, что называется, «в дружеском ключе». Президент подчеркнул: белорусский рынок открыт для молдавской продукции. Главное условие – чтобы она была качественной и поставлялась в нашу страну без «серых» схем. Готовы мы помочь соседям и в развитии промышленной базы. К слову, за семь месяцев текущего года товарооборот между странами составил порядка 140 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в курсе дела создания совместных предприятий в Молдове белорусско-молдавских по машиностроительной технике, по пассажирской. Если вы выберете еще что-то и будете заинтересованы в переносе нашего производства в Молдову, вы нам скажите, скажите, с кем иметь дело, поддержите в Молдове со стороны правительства. И я вам даю гарантию, что мы в течение максимум года (я думаю, за полгода успеем, если вместе будем делать) организуем у вас любое производство. В том числе мы заинтересованы в том, чтобы и локализация шла большая. Мы будем способствовать тому, чтобы производить в Молдове все, что возможно. Главное, чтобы качество продукции было хорошим, чтобы не обижались ваши люди, если они покупают белорусские товары.

Продукты питания, если нужна помощь в развитии промышленной базы сельского хозяйства, станкостроения, машиностроения, нефтепродукты, нефтехимия. Все, что у нас есть, вы на нас можете рассчитывать абсолютно. При том без всякого бандитизма. Мы не заинтересованы в том, чтобы задирать цены и обирать молдаван. Вы в нашем лице будете всегда иметь надежных друзей.

На встрече обсудили и вопросы политические. Сегодня в Молдове непростая внутренняя ситуация – «пестрая политическая картина» страны складывается из нескольких основных партий, которые то объединяются в коалицию, то конкурируют между собой. Сейчас страна готовится к президентским выборам, которые пройдут в октябре. О желании баллотироваться на этот пост уже заявило больше двух десятков кандидатов.

Уже без телекамер наш Президент вспоминал свой визит в Молдову в сентябре 2014 года. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: несмотря на то, что внутриполитический маятник в стране склоняется попеременно то в западном, то восточном направлении, на дружеский характер отношений между Минском и Кишиневом это никак не повлияет.

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Хочу сразу отметить нашу заинтересованность продолжить хорошие, добрые начинания и те параметры, которые достигли в отношениях, и в торгово-экономических отношениях, да и вообще в двусторонних отношениях.

Хозяин саммита гостей встречал на крыльце конгресс-холла своей резиденции. Рукопожатия и объятья, как с добрыми друзьями. Кстати, Президент Беларуси и лидер Казахстана на встречу пришли пешком из гостевого домика, где они проживают. Несмотря на теплое общение, участники саммита собраны и сосредоточены – разговор предстоит серьезный. О будущем независимых государств.

Любопытная деталь: несмотря на то, что президенты общаются за круглым столом, лидеры стран, которые входят в Евразийский союз, оказались по одну сторону.

Главный вопрос для обсуждения – как адаптировать и реформировать Содружество относительно современных реалий.

Сегодня СНГ – устойчивое объединение, но начиналось оно буквально на обломках СССР. После распада Союза лидеры приняли решение – отныне государства независимые, но продолжают поддерживать тесные связи, пусть и в новом формате.

Юбилейный саммит – хорошая возможность оценить четверть вековой союзный путь и сверить планы на будущее. Александр Лукашенко подчеркнул: СНГ необходимо сохранить.

Александр Лукашенко:

СНГ, видимо, на сегодняшний день, это тоже объективная вещь, нашло свое место в системе интеграции на постсоветском пространстве. Мы, все присутствующие здесь главы государств, всегда не устаем говорить, что СНГ нашло себя в этом интеграционном процессе как площадка для нашего общения, заявлений. Я иногда сравниваю это с G20, заседание которой недавно прошло: там тоже, наверное, ничего конкретного не принимали, а сделали заявления, которые определяют стратегию развития человечества, по крайней мере, нашей планеты в обозримом будущем.

Рассматривались очень актуальные вопросы. Примерно то же самое мы делаем в рамках СНГ, и даже больше, принимая конкретные решения там, где нет разногласий. Этим самым мы понимаем, что СНГ больше на себя нагрузить не может по субъективно-объективным причинам, как я сказал, но время прошло, определенное приспособление этой организации должно быть к изменившимся реалиям. И здесь я поддерживаю всех, и прежде всего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что нам надо серьезнее посмотреть на себя. Посмотреть на структуру, на вопросы, может быть, их реформируя, как-то систематизировать и определиться, по каким направлениям будем работать. В том числе и по кадровому составу. Я сторонник того, Беларусь выступает за это, что лишнее надо убирать, то, что не работает, потому что изменилось время.

Трансформация – веление времени. Уже очевидно: «по-новому» придется работать и в финансовом плане. Участники саммита подчеркивают: время больших трат прошло. Сейчас стоит сосредоточить внимание на конкретных шагах по укреплению отношений в союзном формате.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В этой организации мы достигли серьезных успехов в том, что касается отраслевого, межрегионального сотрудничества. Эти вещи нельзя потерять, потому что они приносят конкретную пользу для конкретных сфер, отраслей, регионов всех стран. И об этом тоже сегодня говорили все участники. В конечном итоге было принято абсолютно правильное, разумное, резонное решение: СНГ должен быть сохранен. Конечно же, он должен быть адаптирован к новым условиям, его работа, структура, аппарат должен быть оптимизирован, значит значительно сокращен. И сфера деятельности тоже должна быть оптимизирована.

К слову, более представительного форума на постсоветском пространстве еще не придумали – в СНГ входят 11 из бывших 15 союзных республик.

Но сегодня Содружеству приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией других объединений.

Все большие экономические обороты набирает Евразийский экономический союз. Естественно, разногласий не избежать. При этом СНГ остается уникальной площадкой для диалога, где можно на самом высоком уровне обсуждать самые сложные, а порой и глобальные вопросы.

Петр Петровский, политолог:

Всех нас объединяет то, что у нас стоит общая цель модернизации, недопущения скатывания к военным действиям, обеспечение безопасности. Может СНГ стать трамплином к этой заведомой белорусской мечте – интеграции интеграций. Когда нас не будут разделять по геополитической ориентации, а мы будем нормально сотрудничать от Лиссабона до Владивостока. Именно это является сегодня главной целью для всех, несмотря на геополитическую ориентацию. То есть мир, благополучие, безопасность, новые технологии – это для нас одна из главных целей, которая может помочь нам реализовать Содружество Независимых Государств несмотря ни на что.

За 25 лет существования СНГ было проведено порядка 50 саммитов, подписано сотни документов о сотрудничестве. Один из ключевых – договор о зоне свободной торговли. Участники встречи признают: за 25 лет сделано действительно многое. Лейтмотив встречи един: любое противоречие можно решить за столом переговоров.

Александр Лукашенко:

Я поддерживаю мысль о необходимости сохранения СНГ как международной организации с присущими атрибутами. Было бы глупо потерять то, чего мы добились за это время. Мы пробуем как-то ОДКБ сделать ближе к международной организации. Но противостояние огромное. Слава богу, что тогда не было такого противостояния. А если и было, то мы его преодолели и сделали СНГ международной организацией. Это надо сохранить. От этого наследства, как говорил дедушка Ленин, нам отказываться ни в коем случае нельзя. Беларусь изначально исходила из того, что кадровая оптимизация и ужесточение финансовой дисциплины, а это надо делать обязательно, не должны превращать Содружество в периферийную дискуссионную площадку. Мы выступаем за сохранение действенных механизмов исполнения межгосударственных решений.

Касаясь поднимаемого вопроса о дублировании функций СНГ с функциями ЕАЭС и ОДКБ, необходимо признать, что это так. И когда мы будем оптимизировать процессы, я думаю, придет время и нашего Экономического союза, и военно-политического блока. Мы там должны дошлифовать, сделав их кадровый потенциал соответствующим. Но СНГ уже сейчас надо приводить к тому, что требует время, но поспешно принимать меры, которые могут повлечь снижения уровня взаимодействия со странами, нельзя.

Всего сегодня рассмотрели полтора десятка вопросов. Что называется, не экономикой единой живет СНГ. Обсудили совместную борьбу с терроризмом, мировым наркотрафиком.

Не оставили без внимания темы культурного и гуманитарного сотрудничества.

Коснулись вопросов переписи населения стран Содружества, которая пройдет в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Такое плотное отраслевое взаимодействие по всем направлениям, которые ведутся, это более 35 органов отраслевого сотрудничества, где заседают министры наших стран, где рассматривают актуальные проблемы взаимодействия, намечают конкретные планы деятельности в тех или иных сферах (это касается сферы транспорта и железнодорожного, и авиационного), ряд соглашений действуют и они практически применяют.

Плотный график официальных встреч не стал препятствием для неформального разговора Александра Лукашенко с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаев. Акцент разговора на двухсторонне сотрудничество.

День саммита стал плодотворным не только в рамках тесного общения лидеров стран СНГ. Приняты ключевые соглашения и договоренности. Например, подписан документ об адаптации Содружества к современным реалиям. Лидеры подчеркнули желание и стремление сохранить Содружество в качестве полноценной международной организации.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета СНГ:

Никаких разговоров о том, чтобы каким-то образом ослабить деятельность этой организации, а тем более о ее ликвидации, и речи не может быть. Была подписана конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, была подписана программа сотрудничества государств-участников в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма 2017-19 годы. Была подписана программа сотрудничества государств СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 2016-20 годы. Вы сами видите, что это долгосрочные программы и сотрудничество стран СНГ простирается на период уже даже после 2020 года.

Следующий саммит СНГ пройдет 11 октября 2017 года в Москве.

Полномочия председателя примет на себя уже с 1 января следующего года Россия. Все участники Содружества, в том числе и Беларусь, на этот период возлагают большие надежды.

Александр Лукашенко:

Скажу откровенно: мы будем ждать много о этого председательства. И думаю, что наконец-то Россия определенно и громко заявит и ответит на те вопросы, которые сегодня стоят в СНГ. Как бы тут ни было, Россия – ведущее государство, она выступала при создании СНГ как решающий фактор, объединяющий нас. И от этого председательства мы будем ждать многого, по крайней мере Беларусь, думаю, вы со мной согласитесь. Закономерным итогом должна стать трансформация Содружества в более привлекательную и влиятельную на международной арене структуру.

Специально для сегодняшнего форума в Бишкеке построили дом приемов, который журналисты из-за его необычной формы уже «переименовали» в гостевую юрту, а для гостей было приготовлено 200 килограммов казы –национального блюда из конины. Несмотря на очевидные перемены, которые ожидают Содружество уже в самое ближайшее время, неизменным остается «союзное» гостеприимство.