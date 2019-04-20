В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины

Новости Беларуси. 21 апреля в Минске и Бресте откроются избирательные участки для граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице урны установят в посольстве Украины, а в Бресте участок организуют на базе украинского консульства. Отдать свой голос 13 тысяч украинцев, проживающих в нашей стране, смогут с 08:00 утра до 20:00 вечера.

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