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В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины

20 апреля 2019 18:19
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Новости Беларуси. 21 апреля в Минске и Бресте откроются избирательные участки для граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и Бресте 21 апреля будут работать избирательные участки для граждан Украины-1

В столице урны установят в посольстве Украины, а в Бресте участок организуют на базе украинского консульства. Отдать свой голос 13 тысяч украинцев, проживающих в нашей стране, смогут с 08:00 утра до 20:00 вечера.

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# Выборы в Украине # Фотофакт

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