Петровский: России предложат формулу мира в обмен на дистанцирование от Пекина

Петр Петровский, политолог:

Республиканцы и демократы, как бы их кто ни называл, сегодня выступают с интервенционистских позиций. То есть когда Соединенные Штаты Америки должны быть гегемоном в мире, и вопрос между ними – это вопрос средств и идеологий. И главным еще с конца XIX века объектом, против которого воевали американцы, это недопущение интеграции Евразии. Через разные способы: вооруженные конфликты, госперевороты, стравливание между собой государств. И конечно, ни Китай, ни Россия для Соединенных Штатов Америки вместе как переговорщики не выгодны. Американцы будут выбирать: либо с одними, либо со вторыми.

Военный эксперт: внешняя политика США зависит не от президентов. Хотя с Трампом можно договориться. Подробности.

Я думаю, России будет предложена формула мира в Украине в обмен на дистанцирование от Пекина. Похожая формула будет предложена Пекину: восстановление отношений на американских условиях с американцами в обмен на мир на территории Украины. Потому что Украина важна для Пекина как сухопутная часть «Пояса и пути», которым, как Беларусь, если мы говорим о нашей западной и северной границе, пытаются закрыть, шантажировать западные страны, прежде всего Пекин.