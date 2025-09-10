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Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске

10 сентября 2025 05:56
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Беларусь и Венгрия укрепляют партнерство на основе прагматизма, взаимной поддержки и доверия. Заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству пройдет 10 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудить планируется широкий круг вопросов. В перечне направлений для развития двусторонних отношений промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и охрана здоровья, строительство, транспорт, туризм, образование и наука. Заседание пройдет под председательством главы МИД Беларуси Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

Брюссель снова хочет лишить Венгрию права голоса.

# Беларусь-Венгрия # Международное сотрудничество # Макcим Рыженков # Петер Сийярто

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