Роман Головченко: «В этих условиях надо, наверное, изменить немного стиль и методы нашей работы»

Глава Администрации Президента отметил большой опыт Романа Головченко на руководящих должностях в госорганах и на дипломатической службе и пожелал успешной реализации задач, поставленных сегодня, 4 июня, Президентом. В свою очередь, новый премьер-министр, обращаясь к коллективу, отметил необходимость изменить методы работы в нынешних условиях.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В этих условиях надо, наверное, изменить немного стиль и методы нашей работы. Находясь в таких условиях и недавней, еще до сих пор не закончившейся пандемии, кризис показал, что недопустимо промедление, недопустимо увязать в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. Просто на это у нас нет ни времени, ни возможности, потому что, увязая в этих межведомственных противоречиях, порой мы теряем главное – время.