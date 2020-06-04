Роман Головченко: «В этих условиях надо, наверное, изменить немного стиль и методы нашей работы»
Новости Беларуси. Роман Головченко полностью отвечает требованиям современного руководителя. Такое мнение высказал, представляя нового премьера сотрудникам Аппарата Совмина, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Также он поблагодарил Сергея Румаса за работу в должности главы правительства и его вклад в социально-экономическое развитие страны.
Глава Администрации Президента отметил большой опыт Романа Головченко на руководящих должностях в госорганах и на дипломатической службе и пожелал успешной реализации задач, поставленных сегодня, 4 июня, Президентом. В свою очередь, новый премьер-министр, обращаясь к коллективу, отметил необходимость изменить методы работы в нынешних условиях.
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В этих условиях надо, наверное, изменить немного стиль и методы нашей работы. Находясь в таких условиях и недавней, еще до сих пор не закончившейся пандемии, кризис показал, что недопустимо промедление, недопустимо увязать в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. Просто на это у нас нет ни времени, ни возможности, потому что, увязая в этих межведомственных противоречиях, порой мы теряем главное – время.
Роман Головченко также подчеркнул, что сохранившийся костяк правительства считает полностью «боеспособным» для решения поставленных задач.