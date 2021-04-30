Роман Головченко предложил выработать в ЕАЭС единую стратегию по санитарной и биологической безопасности

Новости Беларуси. Беларусь инициирует выработать единую стратегию по обеспечению санитарной и биологической безопасности в рамках ЕАЭС. Об этом 30 апреля заявил Роман Головченко в Казани, где проходит саммит глав правительств организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня межправсовет ЕАЭС собрался в расширенном формате. Один из главных вопросов повестки дня – промышленное сотрудничество до 2025 года на евразийской площадке. Речь о кооперации технологий, сырья. И здесь есть ряд задач. Первая – обеспечить переход на новый уровень промышленности, внедряя инновации и IT-технологии. Вторая – повысить конкурентоспособность, третья – продвигать свою продукцию на внешних рынках.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Коллегия активно работает над документами стратегического характера. Возможно, нам следовало бы подумать о разработке стратегии биологической и санитарной безопасности стран союза. Я знаю, что ряд членов объединения, в частности Российская Федерация и Республика Беларусь, работают над этими темами, пересматривают подходы в связи со складывающейся ситуацией в отношении опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение на будущее подумать о целесообразности выработки единой стратегии санитарной и биологической безопасности.