Саммит ЕАЭС, борьба с коронавирусом и заседание межправительственной комиссии. О чём говорили президенты Беларуси и Казахстана?

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили широкий круг тем – от взаимодействия в интеграционных объединениях до борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, в частности, шла о повестке предстоящего саммита ЕАЭС, который в мае примет Казахстан, и работе в формате СНГ – в 2022 году председательство от Минска перейдет к Нурсултану. Главы государств особо отметили важность последовательного выполнения всех обязательств как в рамках ЕАЭС, так и Содружества, особенно касающихся снятия барьеров в торговле, а также выполнения других достигнутых договоренностей.

Одной из тем стало двустороннее сотрудничество. Президенты договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии. Ключевая задача – определить наиболее актуальные и перспективные точки экономического роста. Главы государств условились плотно взаимодействовать, несмотря на любые трудности, и поддерживать наметившуюся динамику во взаимной торговле.

Конечно, в центре внимания остаются борьба с COVID и вакцинация как один из самых важных сдерживающих факторов заболевания. В течение полугода в Казахстане планируется привить до 10 миллионов человек, поэтому для страны этот вопрос крайне актуален. Саму же тему распространения коронавирусной инфекции президенты обсудили на примере ситуации в Индии, где складывается непростая обстановка.