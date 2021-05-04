Александр Лукашенко: слушайте, мы защищаем свою страну. Нас что, за это санкциями по голове? Надо отвечать

Новости Беларуси. От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор Президент начал с экономических вопросов. Как сработали в первом квартале и как правительство оценивает перспективы на будущее? Несмотря на то, что развиваться и набирать обороты реальному сектору приходится в непростые времена и под серьезным внешним давлением, экономика с начала 2021 года вышла на траекторию роста.

Позитивная динамика наблюдается по всем финансовым показателям: на 20 % увеличилась выручка, прибыль от реализации продукции – на 30 %. Растет и рентабельность продаж. Приросли и в экспорте. Причем не только за счет традиционных позиций (калийные удобрения, нефтепереработка), но и за счет промышленности. Темпы роста – чуть более 109 %. Если говорить о доходах населения, то в первом квартале в реальном исчислении они выросли почти на 5,5 %. От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко Глава государства отметил, что сложности добавляют попытки запугать Беларусь санкциями. По мнению Александра Лукашенко, такие недружественные шаги нельзя оставлять без симметричного ответа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу. Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться. Вообще, я всегда задаю вопрос: кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, и весь народ, мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать.