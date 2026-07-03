Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»

Деление или умножение? Как найти общий знаменатель в мировой политике?
Деление или умножение? Как найти общий знаменатель в мировой политике?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь мы наблюдаем столкновение мощных цивилизаций.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН:
Если хоть чуть-чуть прозвучит момент, что вот мы такие большие белые, мы вас научим, как ложку держать. Все, отношения рассыпаются.
Руслан Карманов, автор телеграм-канала «Китайский связной»:
Никого старая колониальная схема с белой сверкающей метрополией и, соответственно, аборигенами не устраивает. Ну а Запад без нее, в общем-то, существовать не может.
И какую формулу предлагает Минск?
Олег Дьяченко:
Мы идем туда, где нас ждут.
Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 5 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».