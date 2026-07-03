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Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»

03 июля 2026 16:11
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Деление или умножение? Как найти общий знаменатель в мировой политике?

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Здесь мы наблюдаем столкновение мощных цивилизаций.

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН:
Если хоть чуть-чуть прозвучит момент, что вот мы такие большие белые, мы вас научим, как ложку держать. Все, отношения рассыпаются.

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Руслан Карманов, автор телеграм-канала «Китайский связной»:
Никого старая колониальная схема с белой сверкающей метрополией и, соответственно, аборигенами не устраивает. Ну а Запад без нее, в общем-то, существовать не может.

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»-8

И какую формулу предлагает Минск?

Олег Дьяченко:
Мы идем туда, где нас ждут.

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 5 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Олег Дьяченко # Николай Межевич # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Беларусь-Китай

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