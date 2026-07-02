Как рушится миф о «цифровой свободе» Запада и что скрывают новые законы Брюсселя? Анонс «Без прикрытия»

Днем – громкие истерики о тотальном контроле в белорусских банках, а вечером – узаконенное чтение личных переписок и жесткие финансовые тиски на так называемом «свободном Западе». Как миф о западной «цифровой свободе» разбивается о суровую реальность и почему настоящая слежка давно стала там нормой? И какой сюрприз скрывают новые законы Брюсселя для простых европейцев?

Об этом в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия». Смотрите 2 июля, сразу после вечернего выпуска новостей на СТВ.