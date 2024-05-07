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Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли

07 мая 2024 17:35
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В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес.

Об этом заявил сегодня, 7 мая, Президент Беларуси во время торжественного собрания по случаю Дня Победы в самой кровопролитной и последней для нас войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем с трибуны Дворца Республики глава нашего государства обратился ко всем заинтересованным в мире. Призвав сделать все, чтобы не допустить превращения нашей земли в пепелище. Александр Лукашенко высказал уверенность, что Западная Европа не переступит черту.

Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, не напрячь наше общество. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого [повторение событий Великой Отечественной войны – прим. ред.] не случилось. Я не верю, что в Западной Европе – зажиревшей, откормленной – кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами.

Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли-4

Я не верю, что тот же Макрон (Президент ядерной державы) – я его более-менее знаю – вполне разумный, неглупый человек, который заявляет о том, что он хоть завтра готов ввести вооруженные силы в Украину и начать войну, поляки или еще кто-то, что они это сделают. Но чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными, об этом уже говорил: сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были, как вы говорите, малыми, маленькими или большими, мы должны быть сильными, организованными, монолитными. У меня, как и у вас, есть дети, и я не хочу, чтобы они воевали. Но учесть моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу. При этом у нас есть пример – наши ветераны войны, которых осталось совсем ничего. Все, кто восстанавливал нашу страну после войны, сделали для нас все и даже больше.

А в первые послевоенные годы нашли в себе силы и мужество, представьте, нищие, бедные, ослабленные, вернуться и восстановить страну. Мы этого не должны забывать, как только забудем, к нам эта беда придет. Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет.

Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли-7

Правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, – подчеркнул Президент. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне – дело чести и национальной важности – тезис закреплен в Конституции страны. Беларусь делает все, чтобы сохранить каждую деталь о тех событиях и помнит, какая неимоверно высокая цена стоит за миром и свободой. За мужество и стойкость в годы войны в связи с празднованием 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщины Победы девять населенных пунктов награждены вымпелами.

Отобрать было очень сложно. Все достойны награды. На каждом клочке белорусской земли фашисты сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Вместе делали все, чтобы освободить страну от оккупантов. Слова признательности глава государства адресовал освободителям Беларуси, которые живут в разных уголках мира. Память о прошедших через огненное лихолетье и победивших нацизм важна, чтобы такого больше не повторилось на нашей земле.

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# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Эммануэль Макрон

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