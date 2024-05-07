Лукашенко: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить всё живое в пепел

В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес. Недооценив ситуацию, можно поплатиться жизнями людей. И, к сожалению, в истории нашей страны бывали такие моменты. Но мы не намерены повторять ошибки, поэтому глава государства ориентирует всех на максимальную собранность, внимательность и готовность к разному развитию ситуации. Нам есть чем ответить в случае любой агрессии в адрес нашей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет тихо? Хорошо. Будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим, притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Поэтому никаких линий, никаких! Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит, не применит этот Лукашенко и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод. Но самое страшное, что в понимании Запада третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденное и вполне допустимое.