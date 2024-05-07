Лукашенко: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить всё живое в пепел
В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес.
Недооценив ситуацию, можно поплатиться жизнями людей. И, к сожалению, в истории нашей страны бывали такие моменты. Но мы не намерены повторять ошибки, поэтому глава государства ориентирует всех на максимальную собранность, внимательность и готовность к разному развитию ситуации. Нам есть чем ответить в случае любой агрессии в адрес нашей Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет тихо? Хорошо. Будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим, притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь.
А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Поэтому никаких линий, никаких! Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит, не применит этот Лукашенко и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод. Но самое страшное, что в понимании Запада третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденное и вполне допустимое.
Но вряд ли это нужно простым людям, как у нас, так и в Европе и других регионах планеты. Поэтому сегодня, несмотря на то, что я сказал только что, я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего, в том числе и дальнего зарубежья. Ситуация подталкивает к этому. Надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел.
Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки.