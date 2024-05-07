Репарации – нацистам, пенсии – полицаям! Как в Европе менялось отношение к Дню Победы?

Выдача пенсий участникам антисоветского подполья, реабилитация нацистских преступников, требование репараций к современной России и день траура для всех прочих. На наших глазах ключевое событие мировой истории – праздник победы над нацизмом превращается в инструмент манипуляций. О том, как менялась концепция праздника в Европе и СНГ, рассказал Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология». Как изменилась символика Дня Победы в Европе?

Наверное, вы слышали фразу «Никогда снова!» Это лозунг, которым уже 20 лет пытаются заменить традиционное отношения к 9 Мая. Смысл в том, что День Победы – это не праздник, которым надо гордиться, а дата, которую надо оплакивать. По такой схеме от Дня Победы отказались в Восточной Европе. В 1990-е там запретили советскую символику – звезды, серп и молот, гербы республик (в празднике не должно быть ни военной тематики, ни победы, ни советской и российской составляющей). И сегодня уже нигде, кроме ФРГ, советских барельефов не осталось, онb демонтированы, а сам праздник официально отмечают только в Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине и еще во Франции. Для всех прочих, раз это не праздник, используют траурную символику – так называемые красные маки. Красный мак – это символ траура, который применяли в Британии и британских колониях после Первой мировой для жертв военных конфликтов. Вот как это в мультике показывают детям.

Цветок символизирует дыру от пулевого ранения, но без указания на конкретный конфликт. Для британцев и американцев все войны одинаковые. Но после Крыма эта старая британская символика вдруг начала применяться в Украине вместо запрещенной советской. Поскольку Гвардейская лента стала символом ЛНР и ДНР, а сразу запретить 9 Мая не могли, это бы подтвердило тезис о нацистском режиме, то потребовалась переходная символика Дня Победы. И примерно в это же время картинки с красными маками начали появляться в Беларуси. Казалась бы, какая разница. Но дальше, на втором этапе, кроме символа, меняется дата – в Украине официально отмечают 8 мая как день примирения и траура. Во-первых, отмечают по европейскому времени и как бы отдельно от СНГ. Во-вторых, для названия праздника взята формулировка, которая принята в ООН. Там праздник уже 20 лет официально называется «День памяти и примирения». «Постепенно не остается ни живой памяти, ни документов, значит, нет и сопротивления»

Сама идея не нова. После войны американцам надо было собрать Западную Европу в НАТО, где ключевым элементом оставался Бундесвер, вчерашний противник, и надо было объяснить людям, почему мы теперь с ними дружим: «Потому что мы помирились». Та же задача стояла при формировании Евросоюза. Но все это находило поддержку, потому что война в Западной Европе не была такой жестокой, как на востоке, и немецкая оккупация там воспринимается иначе. Для сравнения общие потери Британии за 6 лет войны в Европе и на Тихом океане – 400 тысяч, Франции – 250 тысяч. То есть в одной маленькой Беларуси было убито в 10 раз больше, чем во Франции с населением 40 миллионов – это они так сопротивлялись. А если брать соотношение потерь Советского Союза и всех остальных союзников, то оно примерно 1 к 30. Нас уничтожали, чтобы освободить территорию, а там просто ставили людские ресурсы под контроль. Поэтому здесь и там разное отношение к войне, и они не понимают, что такое для нас денацификация. Это не просто смена шапки, как «Свадьба в Малиновке». Но и этот фактор тоже пытаются использовать – раз у нас много жертв, надо сместить акцент на наши потери, а не на то, ради чего это все это было. Посмотрите, как они выстраивают связь с современной политикой. Отсюда второй важный вопрос для СНГ – тема примирения. Если Западную, а потом Восточную Европу в 1990-е примиряли с немцами, за что они платили репарации, раздавали гражданство, посылали гуманитарную помощь, то у нас речь идет о примирении не с немцами, а с антисоветскими формированиями, которые воевали с Красной армией либо находились в подполье – это и наши полицаи, и бандеровцы, и Армия Крайова, и лесные братья. Примирение с ними даже на бумаге означает резкое ухудшение отношений с Россией, чего Запад и добивается.

А как примириться? Надо рассказать людям, что все на самом деле было не так. Для этого везде в Восточной Европе и уже 20 лет как в Украине, созданы Институты национальной памяти, вот у них та же символика – красные маки. Это не просто научные центры, а структуры, куда из местной госбезопасности, например, из СБУ или польской СБ, передавали все советские архивы до 1991 года. Понятно, что сначала их фильтровали американцы, а уже что осталось – получали на руки местные историки-националисты. Так в Украине уже при Ющенко уничтожали документы о действиях бандеровцев, то есть документальные свидетельства их преступлений. И через изъятие документов формировали образ «третьей силы», которая якобы боролась за независимость Украины. А поскольку поколения все время уходят, постепенно не остается ни живой памяти, ни документов, а значит, нет и сопротивления. А дальше в учебнике можно писать что угодно, вкладывать это в голову детям, в итоге мы видим в Украине расцвет нацистских движений. «300 тысяч обычных пенсионеров Зеленский оставил без пенсий»