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Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём

08 мая 2024 17:09
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В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-1

В 2024 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван. От Армении на встречу приехал премьер-министр Никол Пашинян. Остальные четыре страны представлены президентами. ЕАЭС – одно из крупнейших международных интеграционных экономических объединений, философией которого является свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Помимо участников Союза, в Кремль прибыли лидеры стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы. Наш Президент подготовил конструктивный план для дальнейшего развития интеграции и улучшения международного имиджа «Союза пяти».

С подробностями из Москвы наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Юбилейный праздничный и снежный саммит ЕАЭС. Природа точно не отражала настроения президентов. Для белорусского лидера организовали теплую встречу в аэропорту. А до приезда белорусского кортежа к большому кремлевскому дворцу пороша и вовсе растаяла.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-4

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-6

Обошлось и без традиционного интервью на ногах. Александр Лукашенко лишь поприветствовал медиа. В Андреевском зале последние приготовления перед появлением лидеров. В отличие от коллег, пул нашей делегации свои кресла занял портфелями.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-9

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Праздничный, но не праздный саммит. Папка с документами по объему напоминает пачку бумаги для принтера. Обсудить итоги десятилетней работы и наметить перспективы интеграционных процессов. Лидеры начинают работу со встречи в узком формате.

Первыми в зал входят хозяин саммита и наш Президент. ЕАЭС образован 10 лет назад. Нынешний форум знаковый сразу по нескольким причинам. Для Путина это первое крупное международное мероприятие после его инаугурации.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-12

Владимир Путин, Президент России:
Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-15

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодарю вас, Владимир Владимирович, ваших помощников, коллег за теплый прием, высокий уровень организации нашего мероприятия. И вас как избранного, нового Президента Российской Федерации. Это ваше крупное международное первое совещание. Ну и мы, конечно, не подведем вас в этом плане.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём-18

Лукашенко находится с рабочим визитом в России.

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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