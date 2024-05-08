Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

В 2024 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван. От Армении на встречу приехал премьер-министр Никол Пашинян. Остальные четыре страны представлены президентами. ЕАЭС – одно из крупнейших международных интеграционных экономических объединений, философией которого является свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Помимо участников Союза, в Кремль прибыли лидеры стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы. Наш Президент подготовил конструктивный план для дальнейшего развития интеграции и улучшения международного имиджа «Союза пяти».

С подробностями из Москвы наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Юбилейный праздничный и снежный саммит ЕАЭС. Природа точно не отражала настроения президентов. Для белорусского лидера организовали теплую встречу в аэропорту. А до приезда белорусского кортежа к большому кремлевскому дворцу пороша и вовсе растаяла.