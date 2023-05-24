Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 мая будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Сообщается, что в среду, 24 мая, белорусский лидер в российской столице примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума. Глава государства представит позицию и приоритеты нашей страны по основным вопросам сотрудничества.

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в четверг, 25 мая. В этом году оно станет тридцатым по счету.

Главы государств ЕАЭС обсудят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, а также подведут итоги деятельности союза. На полях мероприятий Александр Лукашенко встретится с лидерами других государств, обсудит с ними вопросы сотрудничества между странами.