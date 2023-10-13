Лукашенко: пока на Западе инвестируют в войну, мы увеличиваем вложения в наукоёмкие производства

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Бишкеке. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Общая нацеленность позволяет нам последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям многопланового сотрудничества, несмотря на новые беспрецедентные вызовы. По большому счету ведь именно они заставили нас встряхнуться, по-новому посмотреть на ситуацию, найти решения, которые были на поверхности. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. Посмотрите, сколько нами сделано на будущее. Пока на Западе инвестируют в войну, а проще говоря – транжирят деньги своих налогоплательщиков, мы с каждым годом увеличиваем капиталовложения с дальним прицелом – в наукоемкие производства, такие как микроэлектроника, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные решения. Многие проблемы мы можем решить только вместе. Если не будем вместе, будем только разговаривать на эти темы.