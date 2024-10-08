Био-эко-техно-фашизм – Андрей Фурсов рассказал о проекте Запада

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы пока слабо артикулируем свой проект, мы говорим о справедливости, о реальном равноправии, о достойном отношении ко всем народам. Запад, ну по крайней мере официально, провозглашает свои вот эти мантры: демократия, либерализм, против авторитаризма. Чушь и бред, уже слушать тошно. Но на самом деле что предлагает Запад? Я слышал термин «технофеодализм», вот то, о чем пишет Шваб, то, о чем иногда проговаривается Гейтс, то, что говорит Фридман, такой у них аналитик есть. То есть полное нивелирование человеческой воли, человеческого. И это показал нам ковид, они попробовали такой небольшой эксперимент – всех запереть, всех закрыть, всех чем-то уколоть, что знают только они, потом, оказывается, это был большой коррупционный скандал и большой, так сказать, скандал по здоровью. Вы сказали, они демонтируют капитализм. В пользу чего? Что их проект сейчас?

Андрей Фурсов, российский историк, директор Института системно-стратегического анализа:

Я называю это био-эко-техно-фашизм. Ведь технофашизм – это часть, связанная с цифрой. Есть биологическая составляющая – это контроль над человеком как биологическим существом, поставить под контроль эволюцию человека. Неслучайно шестерка Шваба Харари сказал, что вообще заканчивается эра людей и наступает эра каких-то других существ. Биоэко – это зеленая повестка, это деиндустриализация, это столкнуть большую часть человечества в докапиталистическую эпоху, так что я это называю био-эко-техно-фашизм. Я очень не люблю термин «тоталитарный строй», потому что его употребляли и хвост и в гриву. Но если этот термин употреблять не как термин, а как метафору, то то, что сейчас выстраивает Запад, это худшая форма тоталитаризма, которая не снилась ни Гитлеру, никому.