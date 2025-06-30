Уникальный музей на колесах! «Поезд Победы» прибыл в Витебск
Уникальный музей на колесах продолжает свой путь по городам Беларуси. «Поезд Победы» прибыл в Витебск. В составе 10 тематических вагонов, каждый посвящен определенному историческому периоду: от начала Великой Отечественной войны до победного мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельно взятой экспозиции – истории подвига и героизма, боли и страданий советского народа: события военных лет словно оживают внутри состава. Глубже прочувствовать атмосферу посетителям помогают визуальные эффекты, звуковое сопровождение и реалистичные декорации.
Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:
Мы видим насколько это страшно и больно. И насколько важно сейчас в мировой ситуации сохранить этот хрупкий мир. Самое важное, что наши дети и молодежь должны через себя пропустить это все.
Атмосфера трагических и героических военных лет, боль утрат и гордость за подвиги предков. Музей не оставляет гостей равнодушными. Одни бурно обсуждают увиденное, другие погружаются в тягостные размышления о том, за что боролись их предки и как сохранить самое дорогое наследство – возможность жить в мирной стране.
Ирина Филатова, жительница Витебска:
Настолько сильно, проникновенно. Ты живешь каждый день, радуешься, просыпаешься под мирным небом. Все спокойно, все хорошо, но как только ты окунаешься в ту атмосферу, ты понимаешь, что пережили люди. Ты думаешь, какой же ты счастливый.
Ванда Выходцева, жительница Витебска:
Я очень благодарна, что этот поезд прибыл в Витебск. Я восхищена и поражена. Дай Бог мира, покоя, добра, чтобы никогда такое не повторилось.
Символично: прибытие в Витебск «Поезда Победы» практически совпало с исторической датой освобождения города, которую здесь отмечали 26 июня. Северный регион – один из наиболее пострадавших в годы войны. Победу в городе встретили лишь 118 человек. Были разрушены почти все предприятия и учреждения, сохранилось не более 10 % довоенного жилого фонда.