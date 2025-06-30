Уникальный музей на колесах! «Поезд Победы» прибыл в Витебск

Уникальный музей на колесах продолжает свой путь по городам Беларуси. «Поезд Победы» прибыл в Витебск. В составе 10 тематических вагонов, каждый посвящен определенному историческому периоду: от начала Великой Отечественной войны до победного мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельно взятой экспозиции – истории подвига и героизма, боли и страданий советского народа: события военных лет словно оживают внутри состава. Глубже прочувствовать атмосферу посетителям помогают визуальные эффекты, звуковое сопровождение и реалистичные декорации.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Мы видим насколько это страшно и больно. И насколько важно сейчас в мировой ситуации сохранить этот хрупкий мир. Самое важное, что наши дети и молодежь должны через себя пропустить это все. Атмосфера трагических и героических военных лет, боль утрат и гордость за подвиги предков. Музей не оставляет гостей равнодушными. Одни бурно обсуждают увиденное, другие погружаются в тягостные размышления о том, за что боролись их предки и как сохранить самое дорогое наследство – возможность жить в мирной стране.

Ирина Филатова, жительница Витебска:

Настолько сильно, проникновенно. Ты живешь каждый день, радуешься, просыпаешься под мирным небом. Все спокойно, все хорошо, но как только ты окунаешься в ту атмосферу, ты понимаешь, что пережили люди. Ты думаешь, какой же ты счастливый.