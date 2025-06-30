Замглавы Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар заявила, что Запад пытается разделить Россию, чтобы контролировать ее запасы и «сменить режим». Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, самостоятельная политика Москвы мешает странам Запада, которые хотели бы ослабить Россию, превратив ее в набор отдельных государств.

«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться», – сказала она.

Брхар также напомнила, что НАТО выиграла от распада социалистических стран в конце XX века и, по ее словам, сейчас пытается повторить этот сценарий.

Президент Владимир Путин уже заявлял ранее, что Запад планирует расчленить Россию и что эти намерения подтверждены документами.