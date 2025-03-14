Лукашенко: Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление – курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей, проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения. Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем все, мы сделаем все, чтобы наши народы были не худшими – лучшими народами в мире. Мы ничего чужого не хотим, но твердое условие – свое не отдадим. На этом стояли и будем стоять.

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