Путин про импортозамещение: кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление – курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей, проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране. В центре внимания остается вопрос импортозамещения. Все программы по обеспечению технологического суверенитета будут продолжены даже в случае нормализации отношений с западными партнерами.