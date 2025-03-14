Путин про импортозамещение: кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду
Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление – курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей, проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.
В центре внимания остается вопрос импортозамещения. Все программы по обеспечению технологического суверенитета будут продолжены даже в случае нормализации отношений с западными партнерами.
Владимир Путин, Президент России:
Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, они заняты – никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем. Более того, постараемся, и такое поручение у правительства уже есть, в рамках норм ВТО, но все-таки обеспечить определенные преимущества нашим отечественным товаропроизводителям.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, санкции показали, что мы недооценивали собственный потенциал. Но сегодня умеем делать все. Возможно, не в требуемых объемах, но это вопрос времени.
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