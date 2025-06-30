Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах

Лето, время отпусков и поездок, а значит, вместе с чемоданами многие пакуют и переноски. Наши домашние любимцы, как и мы, заслуживают безопасного и комфортного путешествия. Как подготовить питомца к дороге? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Давайте начнем с самого сложного, с самой дальней какой-нибудь поездки. Что для этого надо, и насколько заранее нужно готовить пакет документов для выезда?