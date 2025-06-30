Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах

Лето, время отпусков и поездок, а значит, вместе с чемоданами многие пакуют и переноски. Наши домашние любимцы, как и мы, заслуживают безопасного и комфортного путешествия. Как подготовить питомца к дороге? Об этом и не только поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте начнем с самого сложного, с самой дальней какой-нибудь поездки. Что для этого надо, и насколько заранее нужно готовить пакет документов для выезда?
Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска:
Чтобы определить, за сколько заранее, нужно вообще понимать, что у людей уже готово. Потому что многие первоначально ведут все правильно, и для них, в принципе, нет особых сложностей. Если у вас молодое животное, вот только появилось, то лучше готовиться за полгода, чтобы успеть все сделать.
В первую очередь нужно будет завести международный паспорт и чипировать животное. После этого провести вакцинацию животного. Нас интересует и прививка от бешенства. После этого необходимо будет сдать кровь для определения титров на бешенство. Это только через месяц после вакцинации возможно. Нужно дождаться еще и результата.
Подробности в видео.