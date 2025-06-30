Кадровый день у Лукашенко: новые руководители в местных органах власти

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 30 июня согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
- Рафалович Виктор Анатольевич – заместитель председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы).
- Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель председателя Гродненского облисполкома (вопросы
экономики).
- Волчёк Павел Викторович – председатель Ганцевичского райисполкома.
- Ундруль Валентин Антонович – председатель Буда-Кошелевского райисполкома.
- Атрошенко Александр Георгиевич – председатель Рогачевского райисполкома.
- Шпиганович Дмитрий Николаевич – председатель Хойникского райисполкома.
- Гайков Сергей Николаевич – председатель Чечерского райисполкома.
- Андреев Сергей Евгеньевич – глава администрации Советского района г.Гомеля.
- Згурский Дмитрий Алексеевич – глава администрации Центрального района г.Гомеля.
- Реут Никита Игоревич – председатель Дзержинского райисполкома.
- Лопатко Вячеслав Николаевич – председатель Крупского райисполкома.
- Колесень Денис Сергеевич – председатель Минского райисполкома.
- Атрушкевич Андрей Михайлович – председатель Столбцовского райисполкома.
- Маевский Александр Анатольевич – председатель Пуховичского райисполкома.
- Орлёнок Николай Владимирович – председатель Горецкого райисполкома.