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Кадровый день у Лукашенко: новые руководители в местных органах власти

30 июня 2025 09:32
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Кадровый день у Лукашенко: новые руководители в местных органах власти-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 30 июня согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

  • Рафалович Виктор Анатольевич – заместитель председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы).
  • Болтрик Андрей Георгиевич – заместитель председателя Гродненского облисполкома (вопросы
    экономики).
  • Волчёк Павел Викторович – председатель Ганцевичского райисполкома.
  • Ундруль Валентин Антонович – председатель Буда-Кошелевского райисполкома.
  • Атрошенко Александр Георгиевич – председатель Рогачевского райисполкома.
  • Шпиганович Дмитрий Николаевич – председатель Хойникского райисполкома.
  • Гайков Сергей Николаевич – председатель Чечерского райисполкома.
  • Андреев Сергей Евгеньевич – глава администрации Советского района г.Гомеля.
  • Згурский Дмитрий Алексеевич – глава администрации Центрального района г.Гомеля.
  • Реут Никита Игоревич – председатель Дзержинского райисполкома.
  • Лопатко Вячеслав Николаевич – председатель Крупского райисполкома.
  • Колесень Денис Сергеевич – председатель Минского райисполкома.
  • Атрушкевич Андрей Михайлович – председатель Столбцовского райисполкома.
  • Маевский Александр Анатольевич – председатель Пуховичского райисполкома.
  • Орлёнок Николай Владимирович – председатель Горецкого райисполкома.

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси

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