Лукашенко напомнил, как развивался конфликт в Украине

Позиция Минска и Москвы по урегулированию ситуации в соседней Украине консолидированная. Александр Лукашенко напомнил, как развивался конфликт и кто действительно может помочь Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас единая позиция с Российской Федерацией была и есть сейчас. Все договоренности, в том числе которые касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас. Не Россия и не Беларусь были основными причинами того, что происходит там.

Я разговаривал в то же время с Володей Зеленским и говорил: ты не ищи сейчас виновных, потом их найдем. Война идет у тебя, и тебе придется отвечать за то, что война на территории Украины. А потом ему сказал: запомни, это классика истории, завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Как воду смотрел. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров.

На переговорах по Украине Россия будет в том числе учитывать интересы Минска. Об этом заявил Владимир Путин.