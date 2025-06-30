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Какие экономические и политические выгоды у Беларуси от международных объединений? Анонс «По существу»

30 июня 2025 08:57
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Союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и вместе с ведущими разберутся в глобальных вопросах.

Какие экономические и политические выгоды у Беларуси от международных объединений? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале, где можно оставить вопрос или комментарии. Наиболее интересные прозвучат в программе. Не пропустите единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

Говорим по существу сегодня, 30 июня. Включайте СТВ в 18:30.

# Международная политика

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