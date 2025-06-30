Какие экономические и политические выгоды у Беларуси от международных объединений? Анонс «По существу»

Союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и вместе с ведущими разберутся в глобальных вопросах.