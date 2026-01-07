«Снежный десант»: молодёжь БРСМ помогает коммунальным службам Беларуси

Коммунальные службы Беларуси работают в круглосуточном режиме. Всего по стране очищают дороги и дворы от снега более 7 тысяч работников ЖКХ. Задействовано свыше полутора тысячи единиц техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на помощь городским службам пришел «Снежный десант» Белорусского республиканского союза молодежи. Добровольцы участвуют в расчистке дворовых территорий, остановок общественного транспорта и социально значимых объектов.

Максим Дмитрук, курсант Белорусской государственной академии авиации:

На самом деле сейчас это достаточно важно, потому что в этом году выпало достаточно много снега по сравнению с предыдущими, и коммунальщики наши не совсем справляются, и поэтому приходится приходить на помощь. Тем более, во дворах не всегда могут и местные жители убрать.

Елена Друпова, жительница Минска:

Очень положительно отношусь к такой акции. Молодежь должна помогать. Особенно в такие снегопады. Потому что здесь у нас в Заводском районе население уже пожилое. Им трудно ходить, выходить, особенно если все еще засыпано снегом. А так они с удовольствием будут выходить на прогулку вечером. Интенсивная работа идет и в регионах Беларуси. Так, в Витебске за первые январские дни с улиц города вывезли более тысячи кубометров снега. Активисты БРСМ помогают коммунальщикам. Вооружившись инвентарем, «Снежный десант» высадился в парке 1000-летия Витебска. Молодежь расчистила дорожки, детскую и спортивную площадки, беседки.