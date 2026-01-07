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Каждый четвёртый пациент в Германии ждёт приёма у врача больше месяца

07 января 2026 08:00
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Тревожные новости приходят из Германии. Каждый четвертый пациент с госстраховкой вынужден ждать приема врача-специалиста больше месяца. А каждый десятый – вовсе три месяца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый четвёртый пациент в Германии ждёт приёма у врача больше месяца-2

И это не единственная проблема системы здравоохранения страны. Эксперты указывают на целый комплекс: это и нехватка медперсонала, и огромная нагрузка на врачей и медсестер. Многие врачи уходят на пенсию, а новые не спешат занимать их места. Критичным является и дисбаланс в финансировании. Частные компании предлагают более высокие выплаты. Из-за этого в первую очередь оказывают помощь пациентам именно с такими страховками, а обладателям государственных полисов остается ждать дольше. 

# Германия

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