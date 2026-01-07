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Макрон обсудит с Путиным вопрос капитуляции Киева

07 января 2026 08:42
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Макрон обсудит с Путиным вопрос капитуляции Киева-0

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ближайшее время возможен его разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Французский лидер указал на необходимость выстраивания процесса взаимодействия с Путиным с одновременным сохранением поддержки Киева. В данный момент, сообщил он, запущен процесс реорганизации контакта с Россией с целью его реализации в ближайшие недели. Целью Макрон назвал «мир без капитуляции Украины».

Ранее французский лидер также подчеркивал полезность для ЕС возобновления диалога с Путиным.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Эммануэль Макрон

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