Прямой эфир

ПВО РФ уничтожила 32 украинских дрона за рождественскую ночь

07 января 2026 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ПВО РФ уничтожила 32 украинских дрона за рождественскую ночь-0

Силы ПВО РФ в течение рождественской ночи нейтрализовали 32 дрона ВС Украины над территорией Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что ночью с 6 января на 7 января дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 9 украинских БЛА самолетного типа. В районе акватории Черного моря ликвидированы 5 беспилотников, над Республикой Крым – 2, над Краснодарским краем – 1, над Республикой Северная Осетия – Алания – 1.

Всего ночью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 украинских беспилотника, уточнили в ведомстве.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон обсудит с Путиным вопрос капитуляции Киева
07 января 2026 08:42

Макрон обсудит с Путиным вопрос капитуляции Киева

Каждый четвёртый пациент в Германии ждёт приёма у врача больше месяца
07 января 2026 08:00

Каждый четвёртый пациент в Германии ждёт приёма у врача больше месяца

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим в результате атаки США
07 января 2026 07:59

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим в результате атаки США