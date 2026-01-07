ПВО РФ уничтожила 32 украинских дрона за рождественскую ночь

Силы ПВО РФ в течение рождественской ночи нейтрализовали 32 дрона ВС Украины над территорией Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что ночью с 6 января на 7 января дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 9 украинских БЛА самолетного типа. В районе акватории Черного моря ликвидированы 5 беспилотников, над Республикой Крым – 2, над Краснодарским краем – 1, над Республикой Северная Осетия – Алания – 1.

Всего ночью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 украинских беспилотника, уточнили в ведомстве.

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