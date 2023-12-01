Пустовой: страны Африки в очереди стояли, чтобы пожать руку нашему Президенту

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит по климатическим изменениям проходящий в ОАЭ. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент Мнангагва и другие африканские лидеры встретились с Батькой. Встречи на ногах, общение. И Президент говорит: я у своего брата (которого называют лев, аллигатор) возьму контакты, мы будем с вами обязательно встречаться.