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Пустовой: страны Африки в очереди стояли, чтобы пожать руку нашему Президенту

01 декабря 2023 18:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит по климатическим изменениям проходящий в ОАЭ. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:
Президент Мнангагва и другие африканские лидеры встретились с Батькой. Встречи на ногах, общение. И Президент говорит: я у своего брата (которого называют лев, аллигатор) возьму контакты, мы будем с вами обязательно встречаться.

Пустовой: страны Африки в очереди стояли, чтобы пожать руку нашему Президенту-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Президент Зимбабве вообще сейчас в фаворе, у него есть контакты с Лукашенко. Но это же было сказано еще во время визита в Хараре, когда глава государства сказал, что мы через Зимбабве будем продвигаться дальше и дальше. И вот он уже помогает. Там же тоже есть свои союзы в Африке. Выстроен мост к стране водопада «Виктория». А через этот мост мы будем дальше продвигать, строить логистику с другими странами Африки, которые почти стояли в очереди, чтобы пожать руку нашему Президенту. Это я как пропагандист образно говорю, но смысл в этом есть.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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