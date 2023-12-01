Президент Беларуси: мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Африканским союзом
Президент Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата призвал страны не «высказывать озабоченности», а действовать для решения вопросов климатической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко также дал понять, что зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации, и проинформировал мировую общественность, что делает Беларусь для экологического благополучия планеты.
За сегодня глава государства провел ряд двусторонних встреч. Одна из финальных – прямо после выступления с Президентом Коморских островов. Он же председатель Африканского союза. Эта информация для понимания тем, кто с вулканическим архипелагом в Мозамбикском проливе не считается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин Президент, вы знаете (я направил вам соответствующее письмо): мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Африканским союзом. Мы с Северной Африкой давно сотрудничаем, в том числе с Египтом, другими странами. Развиваем сотрудничество на юге Африки с Зимбабве. Планируем выйти на экватор. И мы были бы очень рады, если бы вы способствовали такому движению высокотехнологичной Беларуси в Африканский континент.
И Монголии – Александра Лукашенко пригласили в гости. Подтвердила ожидание белорусской делегации на своей территории и кубинская сторона.
Президент дал серию интервью. Не все попало в объективы телекамер, незамеченным голос Беларуси не остался, можете не сомневаться, как бы кому-то этого ни хотелось. На саммит съехались многие, и большая часть из них настроена на реальную работу, а не пустое раздувание проблем. Хочется верить, что это положительно скажется на мировом климате. Во всех смыслах.
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