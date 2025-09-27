От пустого зала для Нетаньяху до угроз НАТО: как ООН теряет авторитет на глазах у мира

Посмотрим, будет ли услышан голос Минска с высокой мировой трибуны. Но то, в чем мы не сомневаемся, что в этой речи не раз и не два прозвучит слово «мир». Ведь мы, белорусы, мирные люди – это главный принцип нашей внешней политики и нашего взгляда на мир. Но в этом главном и очень чувствительном для человечества вопросе тем, кто считает себя «сильными мира сего», не помешало бы побольше единодушия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но именно в этом и заключается главная проблема. И нынешняя неделя высокого уровня в Нью-Йорке это иллюстрирует, ведь многие из тех, кто поднимается к трибуне ООН, словно соревнуются: чье заявление прозвучит более воинственно. Так, судя по риторике генсека НАТО на полях Генассамблеи, Альянс готовится к открытому конфликту с Россией. Хотя для кого это новость?!

Итак, на площадке, которая задумывалась для мира, Марк Рютте рассуждает, как и когда лучше сбивать российские самолеты, подчеркивая, что на крайние меры НАТО пойдет при прямой угрозе. Правда, не совсем ясно, кто и как эту угрозу будет определять. Ну а, пожалуй, самой резонансной стала ситуация с выступлением израильского премьера. Нетаньяху был вынужден выступать практически в пустом зале, который участники покидали под свист. Вот как это прокомментировал президент Турции.

«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид». «Мирных жителей бомбят, а голод безжалостно используется как оружие массового уничтожения», – резюмировал Эрдоган.

Практически во всех заявлениях на Генассамблее звучит критика в адрес Организации Объединенных Наций. Так, государства-члены «Группы четырех» – Германия, Япония, Индия и Бразилия – выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Едва ли в нынешнем виде организация является эффективным инструментом. Министры «четверки» настаивают на расширении Совбеза – увеличении числа как постоянных членов, так и непостоянных.

При этом многие на Генассамблее говорят о необходимости усиления авторитета и веса ООН в миротворчестве. Примерно в такой же тональности прозвучало и совместное заявление глав внешнеполитических ведомств ОДКБ. Министры отметили важность ООН для поддержания мира и безопасности на планете. Этот инструментарий у международной организации есть, однако, конечно, большие вопросы по его эффективному использованию.