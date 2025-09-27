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Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН

27 сентября 2025 07:39
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В Нью-Йорке через несколько часов стартует 5-й – финальный – день мероприятий в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. В заседаниях принимают участие около 150 человек – это президенты, главы правительств и министры иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Голос Беларуси прозвучит с генеральной трибуны ООН 27 сентября в 21:00 по минскому времени. Известно, что в своем выступлении руководитель МИДа затронет ключевые вопросы международной повестки.

Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН-2

А накануне Максим Рыженков выступил на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Минск не стремится к эскалации. И напомнил, что пока Беларусь разоружалась в первые годы независимости, Запад продолжал наращивать оборону. Сегодня границы Беларуси минируют, а ее законные интересы в области безопасности игнорируются. В этой связи отсутствие диалога и угроза применения силы, по мнению Рыженкова, разрушают мировой порядок.

Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
В рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности, новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность Беларуси. И в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, были даны гарантии воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения. Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. 

Стоит отметить, что Минск активно использует площадку Генассамблеи для продвижения широкого спектра инициатив и обсуждения актуальных тем мировой повестки.

# Максим Рыженков # ООН # Международная политика

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