Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке через несколько часов стартует 5-й – финальный – день мероприятий в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. В заседаниях принимают участие около 150 человек – это президенты, главы правительств и министры иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Голос Беларуси прозвучит с генеральной трибуны ООН 27 сентября в 21:00 по минскому времени. Известно, что в своем выступлении руководитель МИДа затронет ключевые вопросы международной повестки.

А накануне Максим Рыженков выступил на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Минск не стремится к эскалации. И напомнил, что пока Беларусь разоружалась в первые годы независимости, Запад продолжал наращивать оборону. Сегодня границы Беларуси минируют, а ее законные интересы в области безопасности игнорируются. В этой связи отсутствие диалога и угроза применения силы, по мнению Рыженкова, разрушают мировой порядок.