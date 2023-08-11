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«Политическая кампания в октябре в Польше приведёт к ещё большей эскалации». Как может развиться ситуация в мире?

11 августа 2023 19:20
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новости с фронта и гуманитарную помощь Беларуси для Донбасса. В гостях общественный деятель Сергей Лущ.

«Политическая кампания в октябре в Польше приведёт к ещё большей эскалации». Как может развиться ситуация в мире?-1

Сергей Лущ, общественный деятель:
Мы видим, какая милитаризация у наших границ, что концентрируется наступательное вооружение. Мне кажется, эта политическая кампания в октябре в Польше приведет к еще большей эскалации. Людей легко ввести в состояние политического психоза. Ситуация непростая.

Для Америки какая разница? Они будут воевать до последнего украинца, если надо – до последнего поляка. Для них главное – устранить зарождающегося конкурента глобального, а это сегодня Беларусь, Россия. Евразия. Здесь же и геополитический фактор – разворот на Восток, о котором мы очень часто говорим.

Они [американцы – прим.ред.] теряют доминирование. Они его утратят, не будут больше монополистами в политике. Уже очевидно, какие игроки появятся на мировой арене в результате даже жестких столкновений.

Осмелюсь предположить, что, скорее всего, это не будет мировая война на уничтожение. Сегодня ко мне обращались с таким вопросом: прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, что будет использоваться технология прокси-войн, где ареной сражений, битв за доминирование, ресурсы, за будущее станут другие более-менее защищенные страны.

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# Международная политика # Сергей Лущ # Фотофакт

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