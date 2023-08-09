Штаб патриотических сил Беларуси обратился к польскому народу: мы готовы защищать свой дом

Новости Беларуси. В случае любого покушения на нашу священную Родину мы полны решимости защищать свой дом и свои семьи. С такими словами к польскому народу в связи с военной эскалацией обратились представители штаба патриотических сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание с участием политических организаций и общественных объединений состоялось в столице.

Также в обращении отмечено, что здравый смысл поможет белорусам и полякам преодолеть современный непростой период в наших отношениях. Напомним, ровно год назад было объявлено о создании штаба патриотических сил, в который вошли крупнейшие общественные объединения и партии страны. На сегодняшней встрече подвели промежуточные итоги деятельности и поговорили о проделанной работе по реализации декларации штаба. Также намечены дальнейшие векторы развития. Впереди важный этап для нашей страны – масштабная электоральная кампания. Это накладывает особую ответственность на представителей общественных объединений и политических партий.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Патриотическая общественность нашей страны воспринимает сугубо позитивно те процессы, которые происходят в гражданском обществе. В частности, касающиеся создания партий и в целом нашей работы. Люди видят, что, хоть, может быть, и не без ошибок, и не всегда гладко, мы нацелены на развитие нашей страны. Мы нацелены на то, чтобы сохранить Республику Беларусь в ее лучшем модусе. Сделать ее процветающей и сильной страной. И поэтому те, кто видят свое будущее, будущее своих детей в нашей стране (а таких подавляющее большинство), разумеется, поддерживают усилия, направленные на сохранение и процветание нашей страны.

Сегодня, 9 августа, на заседании представители общественных объединений и политических партий приняли обновленную декларацию штаба патриотических сил.