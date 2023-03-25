Пустовой: наших предков планомерно и методично уничтожали не только при Гитлере

Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В Израиле есть Яд Вашем. В Беларуси – Хатынь. В Израиле есть Стена Плача, а в Беларуси – вот эта стена хатынского сарая. Это цифровая импровизация. А представьте теперь реальность. До мурашек. Болит. За всех наших предков, кто прошел вот через такие хатынские сараи. За все века нашей государственности. Чтобы мы с вами радовались весне, прилету птиц и их пению. Да просто жили. Болит сердце за тех, кто ушел. И негодует разум из-за тех, кто ведет и толкает нас к очередному хатынскому сараю. На устах каждого израильтянина – холокост, весь мир об этом говорит. А мы, белорусы, как о геноциде? Официально. А от сердца и достучаться до всего мира? Или так и будем восхвалять лимитрофный БНР?
О главном. Первом и событиях в стране. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ.
Наших предков планомерно и методично уничтожали не только при несостоявшемся художнике из австрийского приграничья. Гитлер лишь неприкрытое воплощение всех коллективных нарративов европейской политики по восточнославянскому вопросу.
Подробности в видеоматериале.
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