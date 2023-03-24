Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте

Новости Беларуси. Построить региональные структуры, обеспечить узнаваемость в информационном плане. Документы белорусской партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учредительный съезд новой политической силы прошел успешно, его результаты оформляются для подачи на регистрацию – одновременно решается комплекс задач. В их числе развитие партии как субъекта политики, культуры и молодежной активности. Услышать и учесть мнение юного поколения помогает проект «Зачетный разговор».