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Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте

24 марта 2023 06:47
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Новости Беларуси. Построить региональные структуры, обеспечить узнаваемость в информационном плане. Документы белорусской партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте-1

Учредительный съезд новой политической силы прошел успешно, его результаты оформляются для подачи на регистрацию – одновременно решается комплекс задач. В их числе развитие партии как субъекта политики, культуры и молодежной активности. Услышать и учесть мнение юного поколения помогает проект «Зачетный разговор».  

Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте-4

Встречи в студенческих аудиториях – новый формат, информативный и содержательный. Партия «Белая Русь» претендует на то, чтобы стать ведущей, самой многочисленной, а спустя время и наиболее влиятельной. Приоритет – общие ценности: историческая память, защита суверенитета страны.  

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# Белорусские партии # Фотофакт

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