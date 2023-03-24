Документы партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте

Новости Беларуси. Построить региональные структуры, обеспечить узнаваемость в информационном плане. Документы белорусской партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Построить региональные структуры, обеспечить узнаваемость в информационном плане. Документы белорусской партии «Белая Русь» готовятся для рассмотрения в Минюсте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учредительный съезд новой политической силы прошел успешно, его результаты оформляются для подачи на регистрацию – одновременно решается комплекс задач. В их числе развитие партии как субъекта политики, культуры и молодежной активности. Услышать и учесть мнение юного поколения помогает проект «Зачетный разговор».
Встречи в студенческих аудиториях – новый формат, информативный и содержательный. Партия «Белая Русь» претендует на то, чтобы стать ведущей, самой многочисленной, а спустя время и наиболее влиятельной. Приоритет – общие ценности: историческая память, защита суверенитета страны.
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